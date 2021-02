grande-fratello-vip-5,-alda-d’eusanio-su-maria-teresa-ruta:-“un-cesto-di-lumache-ha-meno-corna-di-lei”

Continua a far parlare il modo di esprimersi di Alda D’Eusanio, neo concorrente del Grande Fratello Vip 5. In queste ultime ore, infatti, la D’Eusanio avrebbe espresso la sua opinione sul matrimonio fallito tra Maria Teresa Ruta e il suo ex marito Amedeo Goria.

Alda D’Eusanio avrebbe, si, preso le parti della concorrente del Grande Fratello Vip 5, ma non si sarebbe risparmiata dall’usare parole forti nei confronti di entrambi. Alla presenza di altri gieffini, Alda D’Eusanio avrebbe dichiarato:

Maria Teresa è una persona da scoprire perché è una che conoscevamo per un matrimonio con uno che…Cioè, un cesto di lumache ha meno corna di lei. Maria Teresa ha vissuto un grande amore, perché lei ha amato molto questo marito. E noi tutti dicevamo:”Una donna così bella!”. Suo marito (ex marito, ndr.) è brutto forte. Glielo dico sempre. Lei bella, bionda, carina, si mette con uno sgorbio come te e ti sopporta pure, ma non esiste. Lei ha sopportato tutto fonte: novella2000.it

Alda D’Eusanio verso la squalifica?

Sono in molti a chiedersi, sul web, se questa sera Alda D’Eusanio verrà squalificata dal Grande Fratello Vip 5. Dopo sole 24 ore dalla sua entrata nella casa più spiata d’Italia, infatti, la D’Eusanio aveva pronunciato la N Word, che è costata la squalifica – se ben ricorderete – a Fausto Leali.

Facendo allusioni al pesce, insieme agli altri coinquilini, Alda D’Eusanio avrebbe esclamato:

Vedi qualche n***o da queste parti?

L’uso di queste parole avrebbe inoltre mandato su tutte le furie un ex concorrente del reality, Enock Barwuah. Il quale, dal canto suo, aveva sempre difeso la buona fede dell’ex coinquilino Fausto Leali, con il quale aveva stretto un bel rapporto.

Solitamente, la squalifica è annunciata sui social e sui profili ufficiali del reality con una comunicazione circa un provvedimento preso nei confronti di un concorrente. Al momento nessuna comunicazione del genere sembra sia stata trasmessa. Possiamo dedurre, dunque, che la neo concorrente non sarà squalificata?