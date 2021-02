gli-effetti-negativi-del-vaccino-secondo-il-microbiologo-sucharit-bhakdi

2/02/2021 – In questo video è racchiuso il messaggio di Sucharit Bhakdi indirizzato al popolo austriaco. Microbiologo thailandese-tedesco, Bhakdi è stato per anni a capo dell’Institute of Medical Microbiology and Hygiene dell’Università di Magonza (Germania), autore di circa 300 pubblicazioni su Pub Med.

Bhakdi avrebbe dovuto partecipare alla manifestazione del 31 gennaio a Vienna, organizzata per protestare contro le misure restrittive imposte dal Governo di Sebastian Kurz.

Nei giorni scorsi Bhakdi aveva fatto un appello al cancelliere austriaco affinché revocasse i provvedimenti restrittivi, ma senza successo. Nel video Bhakdi cerca di infondere coraggio alle persone, dice loro di non avere paura e che solo loro potranno cambiare le cose.

“Spero non perdiate mai il coraggio – dice Sucharit Bhakdi – e trovo molto positivo che oggi (il giorno della manifestazione a Vienna ndr) vi siate riuniti in grande numero”.

Ecco il link di cui parla Sucharit Bhakdi nel video. Si tratta di un capitolo aggiuntivo al suo libro dal titolo “Corona falso allarme”.

Claudio Messora