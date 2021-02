gemme-preziose-e-film-cult,-un-matrimonio-felice

La storia del cinema è costellata di preziosi che hanno reso alcuni film assolutamente indimenticabili.



Il leggendario – e immaginario – diamante di Titanic, il Cuore dell’oceano, ha accompagnato Rose (Kate Winslet) durante la storia d’amore con Jack (Leonardo DiCaprio). Il barocco collier di Satine (Nicole Kidman) in Mouline Rouge! ne ha incorniciato il decolleté mozzafiato sul palco, come un rampicante pregiato su per il collo dal fascino irresistibile. Il gioielliere australiano Stefano Cantur ha realizzato questo pezzo unico incastonando 1308 diamanti.



Mister Big (Chris Noth) regala a Carrie (Sarah Jessica Parker) in Sex and the City un diamante nero da cinque carati, incastonato in un pavè di 80 diamanti incassato su oro bianco e realizzato dal designer Itay Malkin che lo ha disegnato in collaborazione con la costumista Patricia Field e con la stessa attrice. Emblema dell’amore impossibile, corona una relazione che tra alti e bassi si è trasferita dal piccolo al grande schermo.



Tornando indietro si arriva alla collana di Pretty Woman, prestata al milionario interpretato da Richard Gere per una serata all’opera: 23 rubini per un valore di 1,35 milioni di dollari. È stata creata dal gioielliere francese Fred Joaillier e scortata a vista da un gruppo di agenti di sicurezza per tutta la durata delle riprese.



Dalle perle di Audrey Hepburn in Colazione da Tiffany al diamante da oltre 24 carati Moon of Baroda di Marilyn Monroe in Gli uomini preferiscono le bionde: questi gioielli hanno incantato e sedotto almeno quanto le dive che li hanno indossati.

Ecco, in tempi recentissimi e nel futuro prossimo, cinque esempi iconici legati ad altrettanti ruoli cult al cinema.

DIABOLIK e BULGARI:

“Mi sembra sempre un sogno indossare gioielli che hanno indossato anche grandi attrici del passato, attrici eterne”: così su Instagram Miriam Leone s’inchina alle opere d’arte Bulgari che veste in Diabolik, il cult con Luca Marinelli che avrebbe dovuto debuttare a Capodanno e che è stato rimandato a data da stabilirsi. La sua Eva Kant, stando alle prime foto trapelate online, è abbracciata dalle creazioni della celebre Maison romana che ne esalta la bellezza misteriosa e felina. I dettagli finora disponibili sono centellinati ma stando a quest’immagine c’è da aspettarsi una sorpresa dietro l’altra. I gioielli appartengono alla collezione Serpenti: i preziosi della serie Tubogas sono in oro rosa 18 carati con testa e coda con pavè di diamanti, tutti rigorosamente abbinati e sfavillanti nello stile senza tempo che armonizza due simboli del design Bulgari, la forma tubolare e i serpenti.

WONDER WOMAN 1984 e TIFFANY:

Wonder Woman 1984, il secondo capitolo cinematografico sulla supereroina DC Comics interpretata da Gal Gadot, prossimamente al cinema, vede la protagonista alle prese con una trasformazione radicale dell’estetica nella sua armatura. L’evoluzione rappresenta un inno alla forza e alla potenza di quest’amazzone ribelle fino a diventare un bozzolo dorato e inespugnabile. Nella versione in borghese, Diana Prince sfoggia un gioiello iconico Tiffany, il bracciale bone della collezione Elsa Peretti, nella versione in oro giallo (che nel 2020 festeggia 50 anni di vita). Di dimensione media e con un’altezza di 61 centimetri, si adatta perfettamente al polso grazie alla sua struttura ergonomica e alla simmetria sensuale (il prezzo supera i 18 mila euro). Sinonimo di forza e fascino, racconta l’eroina che si nasconde in ogni donna, proprio come mostra il film.

007 NO TIME TO DIE e OMEGA:

Il connubio tra la spia britannica più celebre e il brand Omega è arrivato alla nona missione/pellicola. Con l’orologio Seamaster Diver 300M 007 edition (8.800 euro) al polso, stavolta James Bond (Daniel Craig) è sulle tracce di una nemesi hi-tech. Moneypenny (Naomi Harris) indossa il De Ville Prestige da 27,4 mm con cinturino in verde cacciatore (la versione in acciaio su acciaio vale circa 2.400 euro) mentre la nuova agente Nomi (Lashana Lynch) preferisce un Seamaster Aqua Terra da 38 mm con quadrante nero e cinturino NATO nero (circa 5.700 euro). La puntualità resta cruciale per il lavoro di un agente segreto ma ispira affidabilità e solidità anche nel quotidiano di chi non ha proprio una vita altrettanto spericolata. Il film, che dovrebbe segnare l’uscita dal franchise dell’attore protagonista, è stato girato anche a Matera, una delle città più intriganti del Belpaese.

ANNA KARENINA e CHANEL:

L’eroina letteraria russa interpretata da Keira Knightley indossa solo e unicamente gioielli Chanel. La costume designer Jacqueline Durran si è rifiutata categoricamente di usare imitazioni, quindi la Maison ha deciso di mettere a disposizione qualsiasi prezioso volesse. Il valore complessivo si aggira attorno ai due milioni di dollari. Il pezzo più iconico resta la collana di diamanti Camelia Poudrè, che si scorge due volte in scena, ma la protagonista non disdegna perle e oro, sempre della Maison, sinonimo di eleganza sofisticata e allure impareggiabile. Il film Anna Karenina, attualmente disponibile su Netflix, è l’ultimo adattamento del capolavoro di Lev Tolstoj e vanta una messa in scena teatrale messa a punto dal regista Joe Wright. L’inafferrabile essenza catturata dall’attrice britannica viene declinata nell’opulenza sfacciata di guardaroba e accessori: il personaggio non avrebbe questa presenza imponente su grande schermo se non avesse sfoggiato quest’iconico stile.

OCEAN’S 8 e CARTIER:

La storia del film con un cast stellare e rigorosamente al femminile ruota attorno al colpo del secolo messo a punto da una banda di truffatrici ai danni del MET Gala, l’evento glam dell’anno. Anne Hathaway interpreta un’attrice volubile e capricciosa che viene scelta come madrina dell’evento e sfoggia un look mozzafiato sul red carpet. La vera star è la collana Jeanne Toussaint, che nell’immaginario del film vale 150 milioni e viene prestata da Cartier alla protagonista e che porta il nome della donna più importante nella storia del brand. Nella realtà si tratta di una replica che la Maison ha realizzato per il film sulla base dei disegni dell’originale, risalente agli Anni Trenta, che purtroppo è andata persa e faceva parte della collezione del Maharaja di Nawanagar. Ocean’s 8, disponibile su Netflix, raggruppa le stelle più luminose del firmamento hollywoodiano, da Rihanna a Sandra Bullock, da Cate Blanchett a Sarah Paulson, per onorare la trilogia originale con George Clooney e Brad Pitt. Ancora una volta sono le pietre preziose più rare al mondo ad esaltare la bellezza e il talento del cast in un omaggio all’arte assoluto e impareggiabile.