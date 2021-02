fiorella-mannoia:-un-matrimonio-a-sorpresa-che-spiazza-tutti

La cantautrice italiana Fiorella Mannoia spiazza tutti: a circa tre anni di distanza dall’ufficialità della sua relazione è pronta alle nozze

Fiorella Mannoia (Instagram)

Fiorella Mannoia è una storica cantante italiana. Il suo timbro vocale inconfondibile ha caratterizzato la sua carriera artistica, permettendole di ricevere un successo incredibile ma del tutto meritato.

Ha partecipato a cinque edizioni di Sanremo, nelle quali ha ottenuto due volte il Premio della critica. Nei 39 album da lei pubblicati nel corso della sua attività, troviamo dei pezzi che hanno fatto la storia della musica del nostro Paese.

Oltre alle sue splendide canzoni, Fiorella si è dedicata anche ad altre esperienze. Infatti è stata sia attrice in alcune pellicole, ultima delle quali nel 2016 con “7 Minuti”, sia conduttrice di alcune trasmissioni televisive come per esempio “Un, due, tre… Fiorella!”, trasmessa su Rai 1 in prima serata.

La cantante si è dimostrata a più riprese attiva sul fronte della solidarietà. Ha sostenuto l’associazione Emergency oltre che alcune organizzazioni a favore dei terremotati.

Leggi qui -> Flavio Briatore, l’amore della vita prima della Grecoraci: è ancora fantastica

Per quanto concerne la sfera personale, la Mannoia a seguito delle relazioni passate con Memmo Foresi e Piero Fabrizi, nel 2007 ha nuovamente trovato l’amore.

Il matrimonio di Fiorella Mannoia

La celebre voce italiana attualmente è impegnata in un rapporto sentimentale con il musicista e produttore discografico Carlo Di Francesco.

Leggi qui -> Enrico Papi dopo l’oblio ritrova l’amore: dolcissimi in foto- FOTO

Leggi qui -> Paolo Fox surclassato da un concorrente del Gfvip: Ecco l’iniziativa

Quest’ultimo, negli anni, ha lavorato al fianco di grandi artisti del mondo della musica: Edoardo Bennato, Alex Britti, Ornella Vanoni ed Eugenio Finardi, sono soltanto alcuni dei nomi noti con i quali ha collaborato in passato.

Come già detto in precedenza, la coppia si è formata nel 2007, ma soltanto dieci anni dopo è stata data l’ufficialità, attraverso una foto sui social network che li ritraeva insieme.

In precedenza, Fiorella aveva affermato che non fosse assolutamente una priorità quella del matrimonio. Questo perché quello che conta per lei è l’amore che provano i due, che prescinde da una semplice cerimonia.

A quanto pare però, negli ultimi periodi le cose sarebbero cambiate. Come rende noto il settimanale “DiPiù”, sono state scovate le pubblicazioni delle nozze.

Come nel suo stile, anche questa volta il tutto è stato organizzato lontano dalla luce dei riflettori. La cantante infatti ha da sempre mantenuto un profilo basso per quanto riguarda gli affari privati.

Il 2021 quindi sarà l’anno del matrimonio. Pertanto, non costituirà un problema la grande differenza di età tra i due (26 anni), i quali a sorpresa appaiono pronti ed entusiasti per compiere questo grande passo.