Fiction Rai: le novità e date di inizio nei prossimi mesi

Fiction Rai in onda prossimamente

Di seguito trovi in ordine di uscita mensile i titoli delle fiction che debuttano prossimamente sui canali Rai. Non per tutte abbiamo una data di debutto precisa e ufficiale, ma sono show da tenere sotto controllo e da non perdere per nessuna ragione al mondo!

Attenzione: la programmazione di tutti canali RAI è soggetta a variazioni.

Fiction Rai febbraio 2021

Quando va in onda Che Dio Ci Aiuti 6? Dal 7 gennaio al 11 marzo 2021

Che Dio Ci Aiuti 6 Elena Sofia Ricci nei panni di Suor Angela: Credits Lucia Iuorio e Rai

La sesta stagione di Che Dio Ci Aiuti va in onda dal 7 gennaio 2021 su Rai 1 in prima visione assoluta.

Che Dio ci Aiuti 6 trama

Prosegue la storia di suor Angela che, in questa stagione, ha a che fare con nuovi personaggi. Arriva Erasmo di cui la suora intende scalfire la corazza.

Mina Settembre Serena Rossi Nei Panni Della Protagonista Mina Settembre Credits Rai

Quando va in onda Mina Settembre? Dal 10 gennaio al 7 febbraio 2021

Annunciato l’avvio delle riprese della fiction Rai Mina Settembre, che hanno inizio durante le prime settimane di dicembre 2019. La fiction debutta su Rai 1 domenica 10 gennaio 2021.

Mina Settembre trama

Tratto dal libro Dodici Rose a Settembre di Maurizio De Giovanni, la fiction continua a raccontare le opere dello scrittore napoletano dopo grandi successi come I Bastardi di Pizzofalcone e Il Commissario Ricciardi (in onda nel 2020).

Il Commissario Ricciardi con Lino Guanciale nei panni del protagonista Credits RAI

Quando va in onda Il commissario Ricciardi? Dal 25 gennaio al 1° marzo 2021

Si tratta di una fiction Rai tratta dai romanzi di Maurizio De Giovanni la cui data di uscita – non ancora confermata – potrebbe essere il 25 gennaio 2021 su Rai 1.

Il commissario Ricciardi trama

Ambientato negli anni Trenta, Il Commissario Ricciardi narra le vicende di quest’uomo dotato di un dono speciale utile soprattutto nella risoluzione dei casi più complessi. Il Commissario è in grado di entrare in contatto con le vittime e addirittura con le loro ultime parole.

Lolita Lobosco Qui Luisa Ranieri Che Interpreta La Protagonista Credits Rai

Quando va in onda Lolita Lobosco? Dal 21 febbraio al 14 marzo 2021

Lolita Lobosco prende il testimone di Mina Settembre dopo la messa in onda dell’ultima puntata della fiction con Serena Rossi. Viene trasmessa, quindi, la domenica sera in prima tv su Rai 1 dal 21 febbraio 2021.

Lolita Lobosco trama

La trama della fiction su Lolita Lobosco ruota intorno a un commissario di Bari. È Lolita Lobosco, soprannominata Lolì, che anche dietro una scrivania di Questura riesce a conservare una femminilità spiccata. A Bari non si è mai visto un commissario come lei.

Fiction Rai marzo 2021

Il Commissario Montalbano Il Metodo Catalanotti Qui Luca Zingaretti Credits Rai

Quando va in onda Il commissario Montalbano con il nuovo episodio? L’8 marzo 2021

Il commissario Montalbano arriva in tv su Rai 1 con Il metodo Catalanotti l’8 marzo 2021 dopo la fine de Il commissario Ricciardi che occupa lo slot del lunedì sera fino al 1° marzo 2021.

Aidan Turner nei panni di Leonardo in Leonardo. Credits: Angelo Turetta, Lux Vide e Rai Fiction.

Quando va in onda Leonardo? Dal 15 marzo al 5 aprile 2021

La messa in onda della fiction Leonardo con Aidan Turner nei panni del protagonista è prevista il lunedì sera dal 15 marzo 2021.

Leonardo trama

Lo scopo della fiction co-prodotta da RAI, France Tv e Zdf è quello di indagare e approfondire i misteri e i segreti di uno dei personaggi più enigmatici della Storia, Leonardo.

Un passo dal cielo 5 Daniele Liotti interpreta Francesco Neri Credits RAI

Quando va in onda Un passo dal cielo 6? Dal 18 marzo 2021 al 6 maggio 2021

Il debutto di Un passo dal cielo 6 è previsto dopo la fine di Che Dio ci aiuti 6 il giovedì sera. La sesta stagione di Un passo dal cielo comincia – salvo cambiamenti – su Rai 1 il 18 marzo 2021.

Un passo dal cielo 6 trama

Francesco Neri ha un nuovo obiettivo: salvare un bosco millenario da una minaccia che rischia di rovinarlo per sempre. Nelle sue avventure in quel delle Dolomiti incontra una donna dal nome da ninfa e dal passato misterioso. Si tratta di Dafne il cui padre, Cristoph, è stato un leggendario scalatore.

Carosello Carosone

Una Scena Di Carosello Carosone Credits Rai

Quando va in onda Carosello Carosone? Il 21 marzo 2021

La messa in onda di Carosello Carosone è prevista per domenica 21 marzo 2021 su Rai 1.

Carosello Carosone trama

Questo film tv è dedicato al musicista italiano più famoso al mondo (Renato Carosone) nel centenario della sua nascita. Lo interpreta Eduardo Scarpetta. Il lungometraggio racconta dell’ascesa all’apice delle classifiche internazionali.

Fiction RAI primavera 2021

Cuori Fiction Con Matteo Martari E Pilar Fogliati Credits Rai E Aurora Tv

Quando va in onda Cuori?

È confermata la messa in onda di Cuori nel corso della primavera 2021.

Cuori trama

Cuori ci porta indietro nel tempo, e in particolare negli anni Sessanta durante i primi trapianti di cuore presso l’ospedale Le Molinette.

La bambina che non voleva cantare

Carolina Crescentini è nel cast di Mare Fuori, qui al 65esimo Taormina Film Fest Cocktail nel 2019 Credits Daniele Venturelli e Getty Images

Quando va in onda La bambina che non voleva cantare?

È prevista nel corso della primavera 2021 la messa in onda de La bambina che non voleva cantare.

La bambina che non voleva cantare trama

Questa fiction con Carolina Crescentini ripercorre l’infanzia e gli esordi di Nada. Parte da un paesino del livornese. Intorno a lei c’è il mondo contadino dei primi anni Sessanta.

La Compagnia Del Cigno 2: Chiara Pia Aurora, Francesco Tozzi, Emanuele Misuraca, Ario Sgroi e Hildegard De Stefano Credits Rai

Quando va in onda La compagnia del cigno 2?

È tra i titoli delle fiction Rai annunciate per la primavera del 2021.

La compagnia del cigno 2 trama

Nella seconda stagione, accanto ai personaggi di Alessio Boni e Anna Valle, ritroviamo i sette ragazzi alle prese con le sfide della maturità. Sono anche alle soglie dell’ingresso nel mondo accademico del Conservatorio.

Vittoria Puccini In Una Scena Della Fiction La Fuggitiva Credits Rai

Quando va in onda La fuggitiva?

Il debutto de La fuggitiva è previsto per la primavera 2021.

La fuggitiva trama

La storia è quella di una eroina in fuga. Deve difendersi da pesanti accuse e dalle ombre del passato che la inseguono.

Simone Liberati e Greta Scarano ne La Promessa Credits foto Fabrizio De Blasio e Rai

Quando va in onda La promessa?

È ancora presto per conoscere la programmazione. Per ora la fiction è in fase di lavorazione e attesa per la messa in onda sui canali RAI.

La promessa trama

La trama di questa fiction ruota intorno a una separazione. La storia d’amore di Anna e Enrico viene raccontata per spiegare come – in dodici anni – i sentimenti più dolci si sono trasformati in odio.

Rocco Schiavone 4 Stagione Qui Marco Giallini Credits Rai

Quando va in onda Rocco Schiavone 4?

La messa in onda di Rocco Schiavone 4 è prevista nel corso della primavera 2021.

Rocco Schiavone 4 trama

Torna con nuove indagini Rocco Schiavone, sempre interpretato da Marco Giallini.

Una Scena Della Fiction Nudes Credits Rai

Quando va in onda Nudes?

Il debutto di Nudes è su RaiPlay nel corso della primavera 2021.

Nudes

Si tratta un racconto antologico. Lo scopo è mostrare quali conseguenze ci possono essere quando si espone o si vede esposto il proprio corpo nudo nel mondo online.

Fiction RAI in lavorazione

Maria Chiara Giannetta alla presentazione dell’offerta autunnale 2019 della Rai a Milano Credits Stefania D’Alessandro e Getty Images

Quando va in onda Blanca?

È ancora presto per saperlo. Alla fine del 2020 è annunciato il vicino inizio delle riprese a Genova.

Blanca trama

Tramma dai romanzi di Patrizia Rinaldi, Blanca ruota intorno alle vicende dell’omonima sovrintendente. A causa di un difetto agli occhi, non riesce a guardare il mondo normalmente. Affina così gli altri sensi.

Uno scatto di Aldo Moro, la cui storia viene raccontata nella fiction Esterno, Notte Credits Getty Images

Quando va in onda Esterno, notte?

Il progetto è annunciato ad aprile 2018 in occasione del MipTV a Cannes. La fiction entra in fase di produzione e viene confermata tra i titoli in arrivo da Eleonora Andreatta a inizio giugno 2020. Non sappiamo, però, la data di uscita precisa.

Esterno, notte trama

La fiction ripercorre la storia di Aldo Moro fino agli ultimi eventi che l’hanno visto protagonista. Il racconto assume diversi punti di vista tra cui quello di Cossiga, del Papa Paolo VI e della moglie Eleonora.

Eternal City serie tv RAI e France Tv Credits Envato Elements

Quando va in onda Eternal City?

Non ci sono ancora notizie certe riguardo l’uscita di Eternal City, tuttavia, stando alle prime indiscrezioni sul web, possiamo ipotizzare di vedere in onda la serie tv nella stagione televisiva 2020/2021.

Eternal City trama

Sophie è una starlette francese che sogna di diventare un’attrice ma che viene misteriosamente assassinata nel suo appartamento di Via Veneto nel 1963.

Bianca Guaccero è la protagonista della fiction Fino All Ultimo Battito, Qui Al Roma Film Festival Del 2016 Credits Vittorio Zunino Celotto E Getty Images

Quando va in onda Fino all’ultimo battito?

Le riprese sono al via a fine agosto 2020. L’uscita di Fino all’ultimo battito, inizialmente presentata con il titolo Il medico della mala è atteso per il 2021, ma non ci sono annunci ufficiali a riguardo.

Fino all’ultimo battito trama

A trapelare per prime sono le notizie sul cast. La fiction è diretta da Cinzia TH Torrini e è con Marco Bocci e Bianca Guaccero. Restiamo in attesa di conoscere i dettagli sulla trama.

Il giro del mondo in 80 giorni diventa una fiction Rai Credits Envato Elements

Quando va in onda Il giro del mondo in 80 giorni?

Ancora non c’è una data di uscita, ma le riprese sono previste per l’autunno del 2019. Di conseguenza ipotizziamo che la data di uscita possa essere fissata per la fine del 2020.

Il giro del mondo in 80 giorni trama

La fiction realizzata da Rai in collaborazione con France TV e Zdf vuole raccontare in chiave moderna il grande classico omonimo di Jules Verne. Il romanzo del 1873 è così adattato per il piccolo schermo in otto episodi della durata di cinquanta minuti l’uno.

Il quinto giorno fiction dal libro di Frank Schatzing, qui al Cheltenham Literature Festival il 16 ottobre 2010 Credits David Levenson e Getty Images

Quando va in onda Il quinto giorno?

È difficile ipotizzare una data di uscita per Il quinto giorno. Le riprese, stando agli aggiornamenti del mese di febbraio 2020, dovrebbero iniziare nell’autunno 2020. Tuttavia, a fronte dell’emergenza Covid-19, nulla è più sicuro. Restiamo in attesa di annunci ufficiali.

Il quinto giorno trama

La fiction RAI, realizzata all’interno dell’alleanza con France Television e l’emittente tedesca ZDF, si basa sul romanzo di Frank Schätzing. Il titolo originale è The Swarm mentre quello tradotto in italiano è Il quinto giorno. Racconta di un gruppo di scienziati che deve far fronte comune davanti a una minaccia che rischia di mettere a repentaglio l’intera Umanità.

Emmanuel Carrere al 63esimo Festival di Cannes il 23 maggio 2020 Credits Sean Gallup e Getty Images

Quando va in onda Il Regno?

Nonostante il progetto sia in cantiere dal 2018, non c’è ancora una data di uscita certa per la fiction. Anzi, siamo ancora alle fasi preliminari del progetto.

Il Regno trama

La trama dell’adattamento televisivo Il Regno è tratta dall’omonimo libro di Emmanuel Carrère. L’autore cerca di ricostruire la vita di Gesù attraverso le testimonianze da un lato e lo stupore del mistero dall’altro.

Luca Argentero e Matilde Gioli, qui in una scena di Doc – Nelle Tue Mani Nei Panni Di Andrea Fanti E Giulia Giordano Credits Rai

Quando va in onda L’amor fuggente?

È ancora presto per saperlo. Circolano da gennaio 2021 le prime indiscrezioni circa il coinvolgimento di Matilde Gioli e Luca Argentero.

L’amor fuggente trama

In attesa di maggiori informazioni.

L’ispettore Coliandro interpretato da Giampaolo Morelli, qui in una scena della fiction Credits RAI

Quando va in onda L’ispettore Coliandro 8 o Il ritorno 4?

Ancora non conosciamo la data di uscita. Le riprese partono a Bologna il 27 agosto 2020. Non essendo stata presentata nei palinsesti RAI della stagione 2020-2021 ipotizziamo che non sia prima della seconda metà del 2021.

L’ispettore Coliandro 8 o Il ritorno 4 trama

Un nuovo emozionante capitolo de L’ispettore Coliandro di cui siamo in attesa di scoprire di più.

La Storia fiction RAI dal romanzo di Elsa Morante, qui un attore vestito da soldato russo nella Seconda Guerra Mondiale Credits Envato Elements e Grigory_bruev

Quando va in onda La Storia?

È ancora presto per sapere quando va in onda La Storia. Ad oggi è in fase di lavorazione e non ci sono informazioni certe nemmeno sull’inizio delle riprese.

La Storia trama

La Storia è una fiction che si prefigge di portare sul piccolo schermo il libro omonimo di Elsa Morante. Lo scenario è, quindi, quello della Seconda Guerra Mondiale, ma le vicende sono raccontate con gli occhi della popolazione colpita.

L’attore Claudio Gioè, qua al Roma Fiction Fest 2014 Credits Ernesto Ruscio e Getty Images

Quando va in onda Màkari

Màkari va in onda nei primi mesi del 2021 su Rai 1.

Màkari trama

La fiction è tratta dai racconti di Gaetano Savatteri di genere giallo. Il protagonista è Saverio Lamanna. Scrittore per vocazione e detective per caso, indaga sulle vicende poco chiare, omicidi e indagini nella sua Sicilia.

Marie-Josee Croze è nel cast della serie tv Mirage, qui allo screening di Based On A True Story Credits Getty Images e Neilson Barnard

Quando va in onda Mirage?

Ancora non è stata comunicata la data di uscita di Mirage, il primo progetto ambientato a Abu Dhabi dell’alleanza tra RAI, France TV e Zdf per la realizzazione di nuove fiction. Attendiamo conferme ufficiali sul debutto che potrebbe essere già nella stagione televisiva 2020-2021.

Mirage trama

Alcuni misteriosi agenti segreti prendono di mira un esperto di sicurezza per sistemi nucleari. Siamo a Abu Dhabi e Mirage ha tutta l’aria di essere un thriller mozzafiato.

Vittoria Puccini è nel cast di Non mi lasciare, qui alla Fashion Week a Milano nel 2012 a Milano Credits Vittorio Zunino Celotto e Getty Images per Valentino

Quando va in onda Non mi lasciare?

Le riprese iniziano il 18 ottobre 2020 a Venezia. È ancora presto per conoscere la data di debutto. L’uscita è attesa per l’autunno 2021, ma attendiamo annunci ufficiali a riguardo.

Non mi lasciare trama

Elena è un vicequestore specializzato in crimini informatici. Nonostante avesse sperato di lasciarsi Venezia alle spalle, è costretta a tornarci. È lì che inizia a indagare sul caso di omicidio di un ragazzino. Accanto a lei c’è una sua vecchia fiamma, Daniele, diventato Commissario di polizia. Dietro a questa scomparsa c’è molto di più. Il tema centrale della fiction è la pedopornografia.

Sopravvissuti fiction RAI Credits Envato Elements

Quando va in onda Sopravvissuti?

Stando alle prime notizie sul web che indicano l’inizio delle riprese della fiction entro l’inizio del 2020, possiamo ottimisticamente immaginare di vedere Sopravvissuti in tv nella stagione televisiva 2020-2021.

Sopravvissuti trama

Al centro del racconto troviamo una barca a vela: “Arianna”. L’imbarcazione, dopo essere salpata da un piccolo porto della Liguria, viene distrutta, e l’intero equipaggio viene dichiarato disperso. Almeno fino a un anno dopo, quando vengono ritrovati i resti della barca e sette sopravvissuti.

Alessandro Gassmann in I Bastardi di Pizzofalcone Credits Ra

Quando va in onda Tutto un altro mondo?

È ancora presto per conoscere una data di uscita ufficiale della fiction con Alessandro Gassmann. Secondo alcune indiscrezioni del web le riprese dovrebbe iniziare ad aprile 2019, possiamo quindi ipotizzare la sua messa in onda a partire dal 2020.

Tutto un altro mondo trama

Valerio è un ex poliziotto romano che indaga giorno e notte sul presunto suicidio del figlio ventiseienne, tuttavia Valerio non si da pace perché sa che la verità è un’altra ed è pronto a tutto per scoprirla.

Una neonata addormentata in una foto di repertorio Credits Envato Elements

Quando va in onda Una sola madre?

È ancora presto per saperlo. A novembre 2020 si aprono i casting per le protagoniste.

Una sola madre trama

La vicenda ruota intorno a una storia vera di uno scambio in culla.

Bryan Cranston Alla Premiere Di El Camino: A Breaking Bad Movie Il 7 Ottobre 2019 Credits Axelle/Bauer-Griffin/Getty Images

Quando va in onda Your Honor – versione italiana?

Per il momento circolano rumour sulla realizzazione. È, quindi decisamente troppo presto per parlare di messa in onda.

Your Honor – versione italiana trama

La serie madre e la versione statunitense raccontano di come un giudice integerrimo cerchi di proteggere il figlio dopo che – a causa di un incidente – è il responsabile della morte di un altro ragazzo.