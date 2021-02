E’ in strada con il nuovo fidanzato, Sonia uccisa a coltellate: è caccia all’ex

E’ stata uccisa da diverse coltellate al collo, all’addome e sul petto in seguito a una lite avuta presumibilmente con il suo ex fidanzato. E’ morta dissanguata Sonia Di Maggio, 29enne originaria di Rimini ma residente da qualche tempo a Minervino di Lecce, nel Salento, dove aveva iniziato una nuova relazione con un altro uomo.

L’omicidio è avvenuto nel tardo pomeriggio del primo febbraio in località Specchia Gallone, in via Pascoli dove nei pressi della Chiesa di San Biagio la vittima è stata raggiunta da un uomo che le ha sferrato diverse coltellate al collo, al volto e alla nuca prima di fuggire via.

Secondo una prima ricostruzione, la donna si trovava in strada con l’attuale fidanzato, anch’egli 29enne, quando sarebbe stata raggiunta dal suo ex, originario della provincia di Napoli. Quest’ultimo ha tentato di aggredire il rivale in amore. Tra i due si è frapposta la ragazza, raggiunta da numerose coltellate e morta poco dopo dissanguata nonostante i tentativi di soccorso da parte di alcuni passanti e dei sanitari del 118.

Le forze dell’ordine (polizia e carabinieri) intervenute poco dopo sul luogo del delitto sono sulle tracce dell’uomo che aveva avuto fino a qualche mese fa una relazione con la 29enne e non accettava la fine del rapporto.

Sulle tracce dell’assassino, fuggito a piedi, i poliziotti del commissariato di Polizia di Otranto che hanno avviato le indagini per competenza territoriale.

