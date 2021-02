Dove andare se si vuole una serata casinò a Milano?

People eat and drink at their table in a night club transformed into a restaurant as the current sanitary measures still discourage the usual clubbing experience, in Lausanne, Switzerland, 06 June 2020. As of 06 June, Switzerland has taken its third step to gradually loosen measures implemented in a bid to contain the spread of the SARS-CoV-2 coronavirus that causes the COVID-19 disease. Secondary schools, universities, tourist facilities, mountain railways, camping grounds, and all leisure and entertainment businesses such as casinos, amusement parks, zoos and botanic gardens, swimming pools and spas are going to reopen. ANSA/VALENTIN FLAURAUD

Se si ama il gioco d’azzardo e si vive a Milano, non è facile organizzare una serata all’insegna di un casinò; infatti il più vicino è quello di Lugano in Svizzera ma al momento irraggiungibile a causa delle restrizioni governative in termini di spostamenti in Italia e all’estero.

Quindi, detto questo, l’unico modo in cui si può vivere l’esperienza del casinò a Milano, è in casa, attraverso la comodità del proprio salotto o stanza da letto, usando un casinò online. Vediamo quali sono le opzioni di gioco su queste piattaforme moderne.

Macchinette VLT e Videoslot

Le macchinette VLT sono un fantastico esempio del come, il mondo del casinò fisico, si unisce a quello online.

Ci sono infatti decine di giochi che si possono trovare in entrambi. Qual è la cosa migliore? Sono praticamente identiche.

Una delle slot di maggior successo in questa categoria, Lord of The Ocean, è stata lanciata nel 2008 dalla Novomatic ovvero una delle aziende informatiche più note nel settore della progettazione di software per giochi da casinò.

La famosa Lord ocean slot machine gratis ne è un esempio pratico e che porterà i giocatori in profondità in un mondo sottomarino pieno di tesori e magiche creature dove il dio del mare, Poseidone, regna sovrano.

Nello specifico si tratta di una nuova versione del gioco classico e se vi state chiedendo cosa rende questo migliore dell’originale, la risposta è facile e breve, infatti, viene fornito con funzionalità bonus e un simbolo speciale in espansione che viene scelto a caso prima dei round bonus.

Per attivare la funzione di giochi gratuiti, bisogna però atterrare su almeno 3 dei simboli scatter, che fungono anche da jolly.

Gioco con croupier dal vivo

Giocare con un croupier dal vivo è diventato molto celebre, nonostante, in passato, questo tipo di gioco ha faticato a spiccare il volo.

Come mai ha faticato? Semplice, i giocatori non erano ancora pronti. Diciamo che per giocare dal vivo bisogna innanzitutto avere una buona connessione ad internet, spesso non così veloce negli anni passati.

In secondo luogo, molta gente avrebbe voluto godersela col telefonino, cosa possibile al giorno d’oggi ma non fino a qualche tempo fa.

Queste sono due delle ragioni per cui il gioco con il croupier dal vivo ha faticato e non poco a spiccare nelle preferenze di gioco.

Oggi ci sono una serie infinita di tavoli e varianti dei migliori giochi di blackjack, roulette e dadi.

La cosa migliore di questa opzione di gioco? Quella di poter parlare con altri giocatori e la croupier dal vivo, in modo da passare qualche ora di intrattenimento reale.

Social casinò, un nuovo modo di giocare

I social casinò sono un vero e proprio fenomeno nel mondo ma ancora faticano a spiccare in Italia. Parliamo di un tipo di piattaforma che funzionano in modo simile ai social network, permettendoti di avere una lista di amici e vincere speciali premi o badge durante il gioco.

Il concetto è molto divertente e punta al pieno coinvolgimento del giocatore, tramite l’assegnazione di piccole missioni da compiere, magari giocando a qualche macchinetta da bar.

Ci sono anche delle classifiche, in cui i giocatori devono competere per ottenere premi speciali o riconoscimenti.

Inoltre, questo tipo di siti, sono sempre disponibili sul telefonino, in modo da essere sempre con il giocatore.

Sostanzialmente, si tratta della fusione dei videogiochi con il casinò, cercando di rendere l’esperienza di gioco pressoché unificata. Al momento non sappiamo se questo tipo di piattaforme riuscirà a prendere il pubblico Italiano, ma, visto il successo che hanno ottenuto in tutto il mondo, pensiamo di sì.