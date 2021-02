Deva, più bella della madre Monica Bellucci: Segue le sue orme

Monica Bellucci ha una bellissima figlia di nome Deva che, affascinata dalla carriera della madre, ha voluto seguire le sue orme

M. Bellucci (Instagram)

Monica Bellucci è una famosissima attrice e modella italiana. Grazie al suo fascino riesce a far parlare molto di se e a prendere parte anche a diverse pellicole dal successo internazionale. È infatti presente nei due film di Matrix e addirittura nel film “La passione di Cristo” diretto da Mel Gibson.

Tra gli anni 90 ed i primi anni 2000 viene considerata un vero e proprio sex simbol, tra le più celebri di quel periodo. I suoi primi passi nel mondo dello spettacolo però li muove sulle passerelle milanesi.

In un solo anno di attività riesce ad imporsi tra le più influenti del settore, tanto che in così poco tempo si troverà a sfilare su i palchi più importanti di Parigi e New York. Grazie ai fil conosce una delle sue più importanti fiamme, Vincent Cassel.

Con lui la modella deciderà addirittura di sposarsi e dal loro amore nacquero due figlie, una delle quali sembrerebbe voler tentare di seguire le orme della madre.

Monica Bellucci e la figlia che vuol seguire le sue orme

Deva Cassel è la figlia d’arte di Monica Bellucci e Vincent Cassel. Per volere della madre sia lei che la sorella nacquero a Roma, più precisamente nel 2004 e nel 2010. Somiglia molto alla madre, mora e bellissima, tanto da conquistare il pubblico non ancora maggiorenne.

Nonostante la giovane età infatti sembrerebbe che la sua carriera sia già cominciata. È già stata protagonista di uno spot girato a Ravello insieme a Dolce e Gabbana, ed è apparsa sula copertina di Elle.

Non è finita qui però. Deva Cassel a quanto pare è tornata a posare per la nuova campagna del brand italiano che per primo ha creduto in lei. Recentemente infatti è stata protagonista di uno shooting fotografico per Dolce Rose, il nuovo profumo della maison, realizzato al lago di Como.

Dopotutto con una mamma come Monica non poteva che sentirsi in dovere di portare avanti ciò che lei aveva cominciato. Tutto questo deve riempire di orgoglio sua madre che ha visto la piccola crescere e poi seguire le sue orme.