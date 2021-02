coronavirus-nel-mondo,-100-milioni-le-dosi-di-vaccino-somministrate

100 milioni di dosi di vaccino somministrate nel mondo

Nel mondo sono state somministrate oltre 100 milioni di dosi di vaccino contro il Covid. Lo riportano i dati dell’agenzia di stampa Bloomberg che precisano che la media giornaliera è pari a 4,25 milioni. Guidano gli Stati Uniti con oltre 32 milioni di persone vaccinate. I Paesi con un reddito pro-capite alto (secondo la classificazione della Banca Mondiale), che ospitano solo il 16% della popolazione mondiale, hanno somministrato il 65% delle dosi di vaccini totali. In testa ci sono Regno Unito (9,8 milioni di dosi al 13,7% della popolazione), Stati Uniti (32,2 milioni di dosi, 7,9%), Emirati Arabi Uniti (3,4 milioni di dosi, nessun dato sul numero di persone), Serbia (6,2%). Nell’Unione europea, 12,7 milioni di dosi sono state somministrate al 2,3% della popolazione. Sul podio dei 27 ci sono Malta (5,4%), Danimarca (3,2%) e Polonia (3,1%). Segue la Francia con 1,5 milioni di vaccini al 2,2% della popolazione.





La Francia tiene chiuso lo sci per tutto febbraio

Gli impianti sciistici delle montagne francesi resteranno chiusi nel mese di febbraio: lo ha annunciato il governo al termine di un incontro fra il primo ministro, Jean Castex, e una delegazione di rappresentanti delle stazioni di sci. Nessuna data per la riapertura è stata fissata. “L’evoluzione della situazione sanitaria – hanno spiegato i collaboratori di Castex – non ci consente a questo punto di riaprire gli impianti di risalita”. Il governo francese ha fatto notare anche che “non c’è tendenza alla riapertura generale” negli altri Paesi europei.

Ventisei milioni di casi negli Usa

Gli Stati Uniti contano oltre 26 milioni di casi confermati di Covid 19 e 443.060 morti. Secondo i dati della Johns Hopkins University lunedì si sono registrati 1.758 morti in più rispetto a domenica e 121.603 nuove infezioni. Lo Stato di New York rimane il più colpito dalla pandemia con 43.805 morti, seguito da California (41.159), Texas (37.245), Florida (26.685), Pennsylvania (21.651), New Jersey (21.513) e Illinois (21.253))

In Brasile altre 595 vittime

ll Brasile ha registrato 595 morti di Covid-19 e 24.591 contagi nelle ultime 24 ore, secondo il ministero della Salute. Dall’inizio della pandemia, il numero delle vittime sale a 225.099 a fronte di 9.229.322 casi.



Secondo la fonte, gli attualmente positivi sono 926.256 ed i guariti sono 8.077.967.

Usa, obbligo di mascherina sui mezzi pubblici

La Transportation Security Administration (TSA) è stata autorizzata a multare i passeggeri che non rispettano l’obbligo di indossare la mascherina sui mezzi di trasporto pubblico. La TSA, secondo quanto si legge in una nota pubblicata sul suo sito, richiederà ai viaggiatori di indossare la mascherina negli aeroporti e a bordo di tutti i sistemi di trasporto pubblico a partire da oggi. I lavoratori della TSA sono inoltre autorizzati a negare l’ingresso o l’imbarco ai passeggeri che si rifiutano di indossare mascherine. L’obbligo di mascherina – sollecitato dal Cdc, il Centro per il controllo e la prevenzione delle malattie – rimarrà valido fino all’11 maggio e segue l’ordine esecutivo del presidente Joe Biden del 21 gennaio che ordina alle agenzie federali di “agire immediatamente” per imporre l’uso di mascherine negli aeroporti, sui treni, sugli autobus interurbani e sui traghetti.

Farmacista no vax manda a male 600 dosi di vaccino

In Wisconsin un farmacista no-vax, convinto che le dosi non siano altro che uno stratagemma per inoculare microchip sotto pelle, ha mandato a male 600 dosi di vaccino. L’uomo è un convinto sostenitore delle idee no-vax ma anche di quelle dei terrapiattisti, che sostengono che la Terra è piatta. Il caso è stato scoperto quando un farmacista dell’Aurora Medical Center ha trovato fuori dal frigorifero dove devono essere conservate 57 fiale del vaccino Moderna. L’uomo ha subito sospettato che fosse stato un collega apertamente schierato su posizioni no-vax. Non si sbagliava: Steven Brandenburg, farmacista di Grafton, 11 mila abitanti, da tempo sosteneva che i vaccini fossero pericolosi e servissero a impiantare microchip sotto pelle. Dall’indagine avviata dall’Fbi, e raccontata dal Washington Post, è emerso che Brandenburg ha più volte lasciato le fiale fuori dal frigorifero perchè diventassero inutilizzabili, al punto che l’ospedale ha dovuto scartare circa seicento dosi. Incriminato, dovrà presentarsi davanti al giudice il 9 febbraio.