come-asciugare-i-capelli-senza-phon:-chioma-asciutta-con-questi-semplici-trucchi!

Ecco tutto quello che c’è da sapere su come asciugare i capelli senza phon. Trucchi e consigli per non danneggiare i capelli.

Evitare di bruciare capelli (Pixabay)

Una delle cose più noiose è sicuramente asciugare i capelli dopo averli lavati. A questa scocciatura si aggiunge il fatto che, soprattutto d’estate, l’utilizzo del phon diventa proprio difficile da digerire.

Tutti, quando si parla della cura della chioma, pensano allo shampoo, al balsamo, all’utilizzo di una maschera, alla tamponatura e, infine, all’asciugatura. C’è da sottolineare, tuttavia, che quest’ultimo passaggio non prevede per forza l’utilizzo del phon.

Esistono, infatti, diversi metodi per asciugare in sicurezza i capelli senza il phon ed evitare così di esporli inutilmente ad alte temperature e rovinarli. Dopo avervi fatto vedere come realizzare una maschera fai da te per capelli rovinati, ecco come non danneggiarli ulteriormente con il phon.



Soluzioni per asciugare capelli senza phon

Bandito l’asciugacapelli (Pixabay)

Una prima soluzione che è adatta sia d’estate, ma anche d’inverno, è l’utilizzo di un turbante, molto spesso in microfibra. Questo materiale, infatti, ha delle incredibili proprietà di assorbimento dell’umidità di gran lunga superiori a tutti gli altri tessuti. Di solito il turbante è un’ ottima scelta perché, una volta applicato, vi lascia liberi di fare qualsiasi attività senza alcun sforzo come, per esempio, guardare la tv o preparare la cena.

D’estate anche con il turbante sarà molto semplice asciugare i vostri capelli. Vi basterà semplicemente avvolgerli all’interno di esso; in inverno invece la situazione è leggermente diversa perché la presenza di termosifoni può provocare secchezza alla vostra chioma.

Proprio per questo motivo, prima di applicare il turbante, conviene che utilizziate un prodotto nutriente che dovrete stendere sui capelli con i polpastrelli in modo da renderli morbidi ed elastici.

Abbastanza semplice è anche inserire il turbante. Non dovrete mai infilarlo a testa in giù dopo aver pettinato i capelli per paura di ottenere una piega non adeguata, ma dovrete infilarlo dall’alto, come se si trattasse di un cappello. Una volta inserito, non vi resta che avvolgere la parte più lunga intorno ai capelli fino a raggiungere un bottoncino posto alla sommità del turbante in modo da fissarlo.

Il tempo di utilizzo del tirbutante varia da persona a persona. Tuttavia i tempi medi di asciugatura si attestano intorno alle due ore. Dopo che sono trascorse, potrete semplicemente sfilare il turbante e notare che i capelli saranno asciutti completamente.

L’utilizzo del turbante è molto importante perché ti consente di non sottoporre allo stress termico i capelli e non applicare neanche lo sfregamento tipico di un comune asciugamano. Questi due fattori, infatti, non fanno altro che indebolire il cuoio capelluto.

Altri consigli utili

Asciugare capelli al sole (Pixabay)

Un altro metodo per asciugare i capelli piuttosto frequente soprattutto d’estate è di esporre i capelli direttamente al sole. Infatti il calore della luce solare contribuirà ad asciugare i capelli.

In questo caso, non vi resterà che sederti all’aperto o camminare al sole. Prima di esporre la chioma al sole, però, eliminate l’acqua in eccesso e applicate un leggero tamponamento dei capelli in modo da consentire ai vostri capelli di asciugarsi più velocemente. Se al sole si aggiunge anche un giorno ventoso i vostri capelli si asciugheranno in maniera ancora più veloce.