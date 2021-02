clubhouse,-i-segreti-del-nuovo-social

Cos’è

Un social network basato su streaming audio, dalle conferenze ai concerti fino ai talk show e agli spettacoli

Di chi è

E’ stato fondato nel 2020 da due ex ingegneri di Google, Paul Davison e Rohan Seth

Qual è la sua valutazione

Stando alle indiscrezioni legate all’ultimo giro di finanziamenti, il social network è valutato un miliardo di dollari

Quante persone lo frequentano

Oltre due milioni. Fra loro molti nomi noti come Oprah, Kevin Hart, Drake, Chris Rock, Ashton Kutcher, Elon Musk

Come è organizzato

E’ suddiviso in “stanza” nelle quali si entra per ascoltare chi sta parlando, suonando, dialogando. Le stanze scompaiono dopo la fine dell’evento. In alcuni casi il pubblico può interagire con chi sta parlando

A cosa somiglia

E’ una sorta di via di mezzo fra una radio, un social network e una raccolta di podcast in diretta

Come si accede

Solo su invito iscrivendosi dal sito della compagnia (joinclubhouse.com) e solo da iPhone

Quando verrà rilasciata la versione Android

Non c’è ancora una data precisa

Quando verrà aperto a tutti

Entro la fine di quest’anno