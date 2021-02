Circle, il cambiamento è in rete

Un think tank digitale capace di approfondire le problematiche più urgenti del nostro tempo, con un occhio al multiculturalismo e ai cambiamenti climatici. È questo l’obiettivo della piattaforma Circle, lanciata in questi giorni da Slam Jam e 2050+. Circle nasce da una ricerca condotta sulla città di Milano da 2050+ e Slam Jam, un’analisi che assegna al capoluogo lombardo un ruolo significativo nei riguardi di tematiche come i cambiamenti climatici, le migrazioni, il turismo di massa e lo sviluppo urbano.

Circle

Partendo da una definizione più ampia di sport, considerata come pratica fondamentale legata al tempo libero e alla cura del corpo, la ricerca evidenzia una serie di significativi mutamenti che investono la città, con particolare attenzione ai movers urbani, principali vettori di un rinnovamento basato sul multiculturalismo e l’inclusività. In un periodo in cui la situazione sanitaria ha costretto tutti a rivalutare la comunicazione digitale, Slam Jam e 2050+ hanno unito le loro forze per creare uno strumento capace di innescare dibattiti stimolanti sulla contemporaneità. Fino a metà febbraio, Circle ospiterà una serie di “pills” editoriali di 2050+, con un focus su Health, Green, People e Waste.

Circle, Movers

Da metà febbraio, la piattaforma ospiterà una serie di contributors che con alcuni loro interventi amplieranno i tradizionali confini dell’architettura, dell’urbanistica e del design, proponendo modi sperimentali e alternativi di lavorare con lo spazio, i materiali e le comunità. Le pills editoriali di 2050+, con i contributi degli ospiti (conferenze performative, memo vocali, animazioni digitali) saranno strumenti indispensabili per coinvolgere gli utenti di tutto il mondo e spingerli a condividere le loro riflessioni, nella speranza di innescare un circolo virtuoso sulle questioni chiave del nostro tempo. Circle si propone quindi come un forum collaborativo online: non fornirà solo informazioni ma offrirà anche una piattaforma per scambiare idee e stimolare la partecipazione collettiva al cambiamento. Il sito è accessibile a tutti all’indirizzo circle.slamjam.com. Slam Jam si impegna dal 1989 a connettere comunità di persone che la pensano allo stesso modo in ogni parte del mondo, mentre 2050+ è un’agenzia multidisciplinare con sede a Milano.