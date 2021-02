Che tempo che fa, Luciana Littizzetto massacra Antonella Clerici che le risponde il giorno dopo “Ti farò …”

Spread the love











Domenica 31 gennaio è andata in onda un’altra puntata di “Che tempo che fa”, la trasmissione condotta da Fabio Fazio che va in onda in prima serata e dove ospite fissa, con il suo momento imperdibile, c’è Luciana Littizzetto.

Ogni domenica Luciana Littizzetto prende di mira un personaggio famoso, sia italiano che estero e, di solito, chi è il destinatario delle battute della Littizzetto ride di gusto e si diverte. Un’eccezione, tempo fa l’ha fatta Wanda Nara che non ha gradito le battute della Littizzetto e ha minacciato di adire le vie legali.

Luciana Littizzetto prende di mira Antonella Clerici e il suo programma “E’ sempre mezzogiorno”

Domenica è stata la volta di Antonella Clerici e del suo programma della fascia della tarda mattinata che va in onda ogni giorno dal lunedì al venerdì “E’ sempre mezzogiorno”.

Luciana Littizzetto ha detto che verso le 13.00 quando si sta dedicando a casa a preparare il pranzo, sintonizza la televisione sul primo e guarda il programma della Clerici e poi ha detto: “Apro una parentesi sulla Clerici, che amo in maniera sconfinata perché mi fa riderissimo. Verso le 13, accendo Rai 1 e vedo È sempre mezzogiorno. Lei parla con un tronco di un albero dove c’è uno scoiattolo e fa questo quiz che è facilissimo, grado di difficoltà meno di zero. Le domande sono basate sulla cucina: è famoso quello di Colonnata, tanto va la… che ci lascia lo zampino. Che cosa sarà mai?”.

Fabio Fazio risponde prontamente: “Lardo!” ma la Littizzetto chiarisce che chi chiama da casa, invece, risponde: “E dall’altra parte: la Cipolla di Tropea. E a lei cade la faccia, si vede scritto ‘ma che min***ia dici? E poi lei ci prova: notaio, la possiamo passare? Ma scusa, era lardo e ha detto cipolla di Tropea!”.

E poi, parlando di altro e cioè di una signora inglese che ha vinto una candela partecipando ad un quiz, ha detto: “La cosa più sconvolgente è che questa candela l’abbia vinta ad un quiz. Quale quiz come premio ti dà una candela? Tu immaginati la Clerici che fa il quiz a mezzogiorno che regala al posto dei buoni per la spesa, la candela…”.

E poi continua: “Questa signora inglese ha vinto questa candela ad un quiz. L’ha portata a casa, l’ha accesa ed è esplosa. L’ha accesa per creare l’atmosfera e questa gliel’ha tolta”.

La risposta di Antonella Clerici

Antonella Clerici sui social ha condiviso il video della Littizzetto che parlava di lei e ha scritto così: “Quante risate mi sono fatta ascoltando il monologo della mia adorata Luciana a Che tempo che fa! Ti aspetto nel mio bosco per farti conoscere l’albero magico e giocare insieme!”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...