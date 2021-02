belen-rodriguez-aspetta-una-femminuccia?-l’indiscrezione-a-ogni-mattina

Nuove indiscrezioni sulla presunta gravidanza della showgirl argentina Belen Rodriguez. Qualche tempo fa, infatti, il gossip secondo il quale la showgirl fosse incinta aveva riempito le pagine della cronaca rosa.

Questa volta, però, i rumors arrivano da Ogni Mattina, in diretta su TV8, nel mentre della rubrica portata avanti da Sandro Pirrotta, ovvero “Un Santo in Paradiso“. Durante il suo intervento, Pirrotta avrebbe non solo confermato la gravidanza di Belen Rodriguez, ma avrebbe anche aggiunto un succoso dettaglio. Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese (compagno della showgirl) sarebbero in attesa di una femminuccia!

Su Fanpage, che ha riportato la notizia, leggiamo inoltre:

Stando a quanto ha dichiarato il giornalista tv, sembrerebbe proprio che non ci siano più dubbi sul fatto che Belen sia in dolce attesa. Soprattutto dopo gli scatti pubblicati dal settimanale Chi, dove sono ben evidenti delle rotondità nonostante l’outfit fosse stato scelto apposta per mascherare la gravidanza. Pirrotta, poi, svela anche che si tratta di una bambina e che, stando alle ultime dichiarazioni fatte dalla showgirl in materia di figli, potrebbe chiamarsi Tabita. Secondo coloro che sono stati vicini alla Rodriguez, i primi tre mesi non siano stati particolarmente tranquilli. Infatti la showgirl sarebbe stata particolarmente soggetta a nausee, che entrata nel quarto mese di gestazione pare si siano diradate, consentendole di vivere in serenità questa dolce attesa. fonte: fanpage.it

Per adesso da parte di Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese non sarebbe arrivata nessuna conferma, ma neppure una smentita. Quale sarà la verità?