Auto sbanda sulla tangenziale di Alba: c’è un ferito

Foto copyright Ideawebtv.it

Traffico rallentato, questa mattina, a partire dalle 7.45 sulla tangenziale di Alba, per via di un incidente che ha coinvolto un’unica vettura in direzione Santa Vittoria d’Alba.

Il conducente, già alle cure del 118, avrebbe perso il controllo dell’auto complici il traffico e la forte nebbia presenti in zona.

Sul posto, oltre all’ambulanza, sono intervenute le forze dell’ordine, per regolare il traffico vista la situazione, e i Vigili del Fuoco, che hanno provveduto a mettere in sicurezza il veicolo.