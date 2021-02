alfonso-signorini-incriminato-per-la-frase:-“chiediamo-il-ritiro-immediato”

Spread the love











Alfonso Signorini nel mirino del web per via della frase infelice detta ieri sera al Grande Fratello Vip nei confronti di Elisabetta Gregoraci Durante la 36ima puntata del GFVip non sono mancati i colpi di scena. Alfonso Signorini ha iniziato la puntata parlando subito del caso Alda D’Eusanio e come tutti sappiamo, attraverso un televoto […]

proviene da Leggilo.org.

