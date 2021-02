treefolk’s-a-roma-lancia-la-good-morning-cocktail-list

Immaginate la New York a cavallo degli anni Sessanta e Settanta, l’esplosione del mercato pubblicitario e l’entusiasmo da boom economico. In quel periodo divenne un’abitudine concedersi un drink a pranzo e di gran moda era il Martini, rigorosamente con l’oliva, come si fa negli Stati Uniti. Accadde all’epoca che il “3 Martini lunch”, il pranzo a base di tre Martini, fosse stato perfino oggetto di deduzione dalle tasse in quanto pranzo di lavoro. L’assunto era che le olive di guarnizione avevano abbastanza calorie da essere sostitutive del pasto.

Col tempo l’abitudine di assumere alcol a pranzo, nonché durante l’orario di lavoro, è stata sostituita da mode più salutari, ma mai sottovalutare i corsi e ricorsi storici. Ed ecco che in epoca di pandemia e chiusura forzata dei locali dopo le 18 l’esigenza di un drink si è spostata di orario. C’è chi ha sostituito l’appuntamento del tè con quello dell’aperitivo, così come chi ha inventato la carta dei cocktail da colazione e da pranzo.

È il caso di Treefolk’s, bellissimo gastropub aperto a Roma, su viale Trastevere, da qualche mese. Non è stato molto fortunato con l’andamento della pandemia, avendo aperto praticamente a epidemia già in stato avanzato, tuttavia ha avuto la capacità di rimodulare la sua offerta in maniera sempre innovativa.

Ed ecco che da qualche settimana ha tirato fuori dal cappello una drink list chiamata Good morning cocktail list, insomma una carta dei cocktail per il pranzo. Non solo i classici da hangover che vengono normalmente proposti in occasione del brunch, come il Bloody Mary, di cui Michele Ferruccio, il bartender del Treefolk’s, propone sei versioni, ma anche una varietà di cocktail a bassa gradazione alcolica con base caffè, estratti, prosecco e fermentati. L’idea è quella di portare in Italia lo stile British che dalle ore 11.00 del mattino predilige il consumo di long drink, birre e bollicine.

Fra i cocktail poco alcolici, Ferruccio è andato a recuperare la memoria dei grandi classici, come il Mimosa, che diventa Welcome Mimosa nella sua rivisitazione a base di spremuta d’arancia fresca, con l’aggiunta di zenzero, bergamotto, oltre che il prosecco: perfetto per iniziare bene il pasto, magari con una polpetta di bollito come quella che servono al Treefolk’s, perché si sa che le bollicine sgrassano la frittura. Più rinfrescante è l’Exotic, un mojito dal gusto gassato, grazie alla fermentazione di menta e zenzero, mixato con Johnnie Walker Black Label.

Sempre pescando nella storia della miscelazione, anzi andando ancora più indietro nella memoria, Ferruccio propone nella carta dei drink da pranzo la sua versione di punch, il Real Punch, a base di spezie e sidro alla frutta. Il risultato è un drink leggero di gradazione alcolica e complesso nel gusto, che ti porta in un sorso accanto a un camino acceso in Scozia il giorno di Natale.

Poi ci sono i drink in cui Ferruccio ha messo il caffè come protagonista, sia perché sono perfetti come fine pasto 0 per un coffee break un po’ alcolico, sia perché quella degli specialty coffee è un’altra declinazione della variegata proposta di questo locale all day long. Premesso che nella carta serale uno dei più venduti è il classico Espresso Martini, a pranzo il gioco si fa ancora più serio, con un drink perfetto per le coppie, il Cremini Martini. Al cliente viene servito un vassoio con una teiera contenente un liquore a base di caffè e whisky home made, due bicchieri con ghiaccio, una porzione di crema di caffè e una moka: la preparazione di questo Espresso Martini scomposto si conclude quindi al tavolo e rende la bevuta interattiva e divertente.

Sempre sulla linea “coffee drink”, Ferruccio ha messo in menu il Cold Brew Bourbon, un cocktail che unisce il mondo dello Specialty Coffee e quello della miscelazione. Il whiskey viene lavorato come un Cold Brew coffee, ovvero attraverso una percolazione a freddo, viene lasciato filtrare attraverso il caffè di origine etiopica macinato finemente. Successivamente viene mescolato con uno sciroppo di zucchero e aromi alla banana. Un drink che dona la giusta carica al mattino oppure viene consigliato per concludere in letizia il pasto.

Il format della colazione che accompagna questi cocktail propone piatti di ispirazione britannica adattati alle materie prime locali. Una selezione di uova, English Breakfast, avocado toast e una varietà di club sandwich, oltre ai più nostrani maritozzi, sia in versione salata che dolce, e ai piatti del giorno, che variano in base alla spesa all’ora di pranzo.

Foto di Alberto Blasetti.