Il tiramisù al limone e cioccolato bianco è una variante del classico tiramisù al caffè: il succo dei limoni di Sorrento, qualche goccia di buon limoncello fanno di questo dolce un goloso dessert tipicamente estivo!

Una ricetta da preparare in anticipo, così che tutti i sapori si fondano insieme alla perfezione e servito in eleganti monoporzioni.

Con il suo gusto fresco è una delle versioni del classico tiramisù più quotate.

Durata

Tempo di preparazione: 30 minuti

Tempo di cottura: 10 minuti

Tempo totale: 40 minuti

Dosi per

6 Persone

Ingredienti

Per la bagna al limoncello

2 tazzine Acqua

1 cucchiaino Zucchero Semolato

1 Buccia di limone

2 cucchiai Limoncello

Per la crema al limone

2 tuorli Uova

40 g Zucchero Semolato

40 g Succo di Limone filtrato

250 g Mascarpone

200 g Panna Montata

2 cucchiaini Zucchero A Velo

Per la base

250 g Savoiardi

Per decorare

q.b. granella Cioccolato bianco

Preparazione

Per preparare la ricetta del tiramisù al limone e cioccolato bianco, in un pentolino versate l’acqua, lo zucchero e la buccia di limone. Mettete il pentolino sul fornello a fuoco basso e fate cuocere fino a quando lo zucchero non si sarà sciolto. Spegnete e versate la bagna in un piatto e aggiungete il limoncello. Mescolate bene e fate raffreddare.

In una terrina sbattete i tuorli con lo zucchero fino ad ottenere una crema densa e spumosa. Versate la crema in un pentolino e ponetelo sul fuoco. Aggiungete a filo il succo di limone e mescolate con una frusta. Appena comincerà a sobbollire spegnete e fate raffreddare la crema.

Una volta raffreddata la crema aggiungete il mascarpone e lavorate con una spatola. Montate a parte la panna e successivamente unite la crema di limone e mascarpone mescolando delicatamente e aggiungendo lo zucchero a velo.

Procedete montando il tiramisù al limone: bagnate i savoiardi nella bagna al limoncello e adagiateli sulla terrina. Coprite lo strato di savoiardi con la crema di limone e panna montata. Alternate gli strati di savoiardi e di crema di limone fino ad esaurire il tutto.

Decorate l’ultimo strato con della granella di cioccolato bianco. Conservate il tiramisù in frigo fino al momento di servirlo.