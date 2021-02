TG BYOBLU24 | 01 febbraio 2021 | EDIZIONE 19.00

01/02/2021 Alcune notizie del TG:

Viene presentato come il dossier bomba dei servizi segreti contro Giuseppe Conte. Un dossier pubblicato in questi giorni in cui l’intelligence afferma che la situazione epidemiologica sarebbe più grave di quella che mostrano i dati ufficiali e che quindi le misure fin qui adottate non sono sufficienti, serve un inasprimento. Ma più che una bomba contro Conte, questo dossier non è forse una strategia per favorirlo?

Un recente studio pubblicato sull’American Journal of Medicine raccomanda contro il covid-19 l’utilizzo dell’idrossiclorochina e l’azitromicina. I due farmaci sono stati utilizzati con successo da molti medici. Soltanto il Governo non ha ancora adottato protocolli di cura efficaci.

In varie città europee i cittadini sono scesi in strada per chiedere la fine delle restrizioni imposte dai Governi per far fronte all’emergenza Covid. Una protesta che assume sempre più i connotati di un rifiuto verso una mala gestione dei politici dinanzi alla situazione attuale.

Siamo abituati a vedere speculatori finanziari far fallire aziende e mettere sul lastrico migliaia di famiglie. Adesso invece questa logica per una volta è stata ribaltata; è successo all’azienda GameStop che rischiava il fallimento ma è stata salvata da un gruppo di piccoli investitori molto agguerriti.