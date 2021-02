striscia-la-notizia,-selvaggia-roma-nel-mirino:-il-vestito-a-luci-rosse

Selvaggia Roma protagonista della rubrica “Moda Caustica” di Striscia La Notizia: finisce nel mirino a causa di un vestito fin troppo trasparente

L’ex concorrente del Grande Fratello Vip si è distinta per la propria esuberanza, tanto nei comportamenti quanto nei look sfoggiati. Selvaggia Roma, la cui avventura all’interno della casa è durata appena un mese, non perde occasione per farsi notare dal pubblico, nonostante l’eliminazione dal programma. Durante una delle scorse puntate, l’influencer è stata chiamata al centro studio dal conduttore in persona: l’abito della Roma, infatti, era fin troppo appariscente per non meritare un commento in diretta.

Striscia La Notizia, a fronte delle reazioni scatenate dall’outfit, ha reso la Roma protagonista indiscussa della rubrica “Moda Caustica”. Del resto, il proverbio recita “nel bene o nel male, purché se ne parli”. E l’influencer sembra averlo decisamente preso alla lettera.

Striscia La Notizia commenta il look di Selvaggia Roma

Il tg satirico di Antonio Ricci non si è lasciato scappare l’opportunità di commentare l’outfit dell’influencer. Nella puntata di sabato 30 gennaio, la rubrica “Moda Caustica” era interamente dedicata ai concorrenti del Gf Vip, che con i loro look riescono sempre a lasciare i telespettatori stupefatti. E’ il caso di Selvaggia Roma, che in puntata ha di recente sfoggiato un abito a dir poco da censura: completamente trasparente, lasciava intravedere gli slip neri.

Alfonso Signorini non ha mancato di invitare Selvaggia al centro studio. “Fronte A e fronte B“, ha esordito il conduttore, facendo fare una giravolta all’ex gieffina. Ezio Greggio, nel commentare il servizio di Striscia La Notizia, non poteva che condire il tutto con la consueta ironia: “Un vestito che lascia poco all’immaginazione“.

“Sarà sicuramente un regalo – ha aggiunto il presentatore – Speriamo che, essendo un presente, non lo rimetta in futuro“. Anche dall’esterno, Selvaggia è riuscita a trovare il modo per far parlare di sé.