senza-mascherina-nei-luoghi-pubblici:-multa-per-una-dozzina-di-persone-a-bra

Anche in questo fine settimana gli agenti del Comando braidese della Polizia Locale hanno svolto controlli per la verifica della normativa in materia di emergenza epidemiologica, con verifiche su assembramenti, uso della mascherina e pubblici esercizi.

Dai controlli effettuati, una dozzina di persone sono state multate perché non utilizzavano la mascherina e alcuni pubblici esercizi sono stati contravvenuti in quanto effettuavano attività di somministrazione nei locali, mentre fino a ieri, 31 gennaio, era consentito soltanto l’asporto.

Inoltre le pattuglie di via Moffa di Lisio sono intervenute per disperdere alcuni assembramenti che si erano creati in città. I controlli, che hanno riguardato sia il centro che la periferia e le frazioni, proseguiranno nei prossimi giorni, così come prosegue il servizio anti-assembramento nei pressi delle principali scuole medie e superiori braidesi, sia al momento dell’ingresso che a quello dell’uscita dai plessi scolastici.

