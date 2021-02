sanremo-2021,-svelato-il-protocollo-organizzativo:-la-nota-ufficiale

Svelato finalmente il protocollo organizzativo di Sanremo 2021. La domanda che tutti si fanno è: ci sarà il pubblico?

Festival di Sanremo 2021, svelato il protocollo organizzativo (Getty Images)

Il primo Festival di Sanremo 2021 ai tempi del Covid è alle porte, e sono ancora tantissimi i dubbi a riguardo. Soprattutto negli ultimi giorni, sono emerse diverse voci e polemiche, per via di un’organizzazione ancora non del tutto chiara e lineare. Poco fa, è stato reso pubblico il protocollo che verrà presentato domani al Comitato tecnico scientifico.

Tanti i punti importanti da segnalare, di cui uno su tutti: non ci sarà il pubblico, né in sala né agli eventi esterni o in programmi collegati al Festival. La Rai lo ha deciso e comunicato poco fa con una nota ufficiale. Ecco tutto quello che c’è da sapere, in attesa dell’approvazione da parte del Cts.

Sanremo 2021 senza pubblico: il protocollo della Rai

Non ci sarà il pubblico, né in sala né agli eventi collegati al Festival (Foto: Getty)

Il Festival di Sanremo 2021 non avrà pubblico, né all’Ariston né a tutti gli eventi ad esso collegati. Ad annunciarlo la Rai con una nota ufficiale, nella quale espone i principali punti che vanno a comporre il protocollo organizzativo che verrà presentato domani al Comitato tecnico scientifico. “A seguito di una lunga riunione con il direttore artistico, riteniamo che la 71esima edizione del Festival di Sanremo – in programma dal 2 al 6 marzo – debba essere concentrata esclusivamente sull’evento serale” si legge nella nota: “Domani l’Azienda presenterà il protocollo organizzativo-sanitario al Cts“.

“Non è prevista la presenza del pubblico al Teatro Ariston, e la Rai ha già dato indicazioni al direttore artistico per presentare idee originali e compatibili con l’organizzazione. Non ci saranno eventi esterni e programmi collegati al Festival. L’obiettivo dell’Azienda è quello di realizzare un Festival in totale sicurezza, portando comunque lo show ai telespettatori di tutto il mondo” conclude la nota ufficiale.