risotto-cime-di-rapa-e-limone

Ingredienti

360 g riso Carnaroli

250 g cime di rapa

80 g burro

80 g Parmigiano Reggiano Dop

20 g miele di acacia

12 foglie intere di cime di rapa

1 peperoncino

limone non trattato

aglio

brodo vegetale

Prosecco

olio extravergine di oliva

sale

pepe

Durata: 1 h Livello: Facile Dosi: 4 persone

Raccogliete in una casseruola 200 g di succo di limone e fatelo ridurre di un terzo. Aggiungetevi il miele e fatelo sciogliere. Lasciate raffreddare, quindi unite 150 g di olio extravergine e montate con un mixer a immersione, ottenendo una salsa.

Scottate le foglie intere di cima di rapa, quindi scolatele e asciugatele, stendetele su un piatto coperto con la pellicola, unta di olio. Coprite con altra pellicola, bucherellatela e mettete in microonde finché le foglie non saranno croccanti.

Mondate le cime di rapa e scottatele in acqua bollente salata, raffreddatele in acqua e ghiaccio, quindi scolatele e strizzatele leggermente.

Rosolatele in una padella con un filo di olio, 1 spicchio di aglio e 1 peperoncino, per 1-2 minuti. Scolatele dall’olio in eccesso, eliminate aglio e peperoncino e frullatele aggiungendo brodo vegetale fino a che non avrete ottenuto una crema.

Tostate il riso in una casseruola con un pizzico di sale, sfumatelo con uno spruzzo di Prosecco e portatelo a cottura unendo poco per volta il brodo vegetale (circa 1,5 litri). A 1 minuto dal termine della cottura, unite la crema di cime di rapa e mescolate.

Mantecate il risotto con il burro, un filo di olio, il parmigiano, sale e pepe.

Servitelo completando con la salsa di limone e guarnite con le foglie croccanti e scorza di limone grattugiata.