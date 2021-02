netflix-testa-la-funzione-timer-per-mettere-in-pausa-la-visione-di-serie-e-film

Il servizio di streaming sta sperimentando una nuova opzione che permette di bloccare l’app dopo un determinato lasso di tempo

Netflix continua a sperimentare. Dopo la riproduzione casuale, l’ultima novità è una funzione molto simile a un timer, per ora in fase di test solo su alcuni dispositivi mobili con sistema operativo Android. In sostanza è possibile impostare un periodo di tempo (15, 20 o 45 minuti) dopo il quale l’app ferma in automatico la visione del titolo che si sta seguendo. È concesso anche fare in modo che l’applicazione si stoppi al termine dell’episodio. L’utilità? Venire in soccorso quando ci si addormenta di fronte ai propri titoli preferiti senza consumare batteria in eccesso ed evitando che lo show continui all’infinito in autoplay.

Per ora l’unico commento ufficiale da parte di Netflix, come spesso accade in questi casi, si limita a un “cerchiamo sempre nuovi modi per migliorare l’esperienza mobile del servizio”: se il riscontro di questa innovazione dovesse essere positivo, dopo la fase di sperimentazione limitata potrebbe essere ampliata per coinvolgere anche le smart tv e altri sistemi operativi. L’opzione Timer pare ora essere disponibile solo sui profili per adulti, mentre alcuni hanno osservato come sarebbe utile anche e soprattutto per quelli dedicati ai più piccoli, in modo da contingentare il tempo di visione e non far rimanere i bambini per troppo tempo di fronte allo schermo.

Dunque, al momento l’unico utilizzo utile pare riservato a coloro che, sfiancati da ore e ore di binge watching, si addormentano con il dispositivo ancora acceso. Per gli altri potrebbe essere anche un utile strumento di scansione del tempo, in modo da vedere la quantità esatta di contenuti fruiti in un determinato intervallo (una pausa pranzo, per esempio) senza la tentazione di proseguire ancora un minuto. Funzionerà? La risposta sarà chiara solo se Netflix deciderà di espandere la feature a tutti gli utenti.