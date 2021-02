Napoli, Gattuso contro De Laurentiis: “Sono deluso” – VIDEO

Gattuso ha parlato come nessun allenatore aveva mai fatto prima del suo presidente De Laurentiis, parole molto dure in conferenza

Gennaro Gattuso non ha riferito parole al miele per il suo presidente, Aurelio De Laurentiis: “Abbiamo sempre avuto un buon rapporto. Non posso negare che negli ultimi 20 giorni, da parte mia, c’è stata un po’ di delusione per tutto quanto accaduto. C’è grandissimo rispetto, è più grande di me e sono un suo dipendente. Gli ho chiesto un giocatore, Bakayoko e me l’ha preso, mi fa allenare una squadra forte. Contattati altri allenatori? È stata gestita male. Non mi sono permesso di sedermi a tavolino con altri club, sono stato corretto ed ho lavorato”.

LEGGI ANCHE > > > Sofia Goggia, un vero dramma: addio ai Mondiali di sci – VIDEO



Schietto, sincero, senza peli sulla lingua: è il primo allenatore dell’Era De Laurentiis a proferire parole dure contro il proprio presidente.

Napoli, cos’è successo tra Gattuso ed il presidente De Laurentiis

(@GettyImages)

Una squadra altalenante, grandi vittorie e pessime sconfitte, il Napoli di Rino Gattuso vince, ma non sempre convince, neppure Aurelio De Laurentiis. In queste settimane si è vociferato un ritorno di fiamma a Rafael Benitez, già allenatore degli azzurri dal 2013 al 2015. Qualcosa di vero deve esserci stato, visto che Rino Gattuso sostiene di aver rispettato il presidente non essendosi seduto a discutere con altri club, pur non avendo ancora firmato il rinnovo di contratto col Napoli.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE > > > Juventus-Roma, pesantissima tegola: mancheranno 2 big!



A placare le fiamme tra la stampa partenopea c’è stato un Tweet da parte della società: