moda,-la-collezione-d&g-ispirata-ai-social.

“Si può credere in un futuro nuovo, libero e creativo”: è il messaggio della collezione uomo per il prossimo inverno #DGTogether, ispirata ai giovani e ai loro social network preferiti, da TikTok a Twitch, e presentata oggi digitalmente.

La collezione doveva sfilare a Milano dal vivo, ma poi le condizioni epidemiologiche non lo hanno permesso.Stefano e Domenico hanno voluto comunque riunire la loro comunità di star e amici in giro per il mondo, in una sorta di puzzle di facce che fa da sfondo al video della sfilata, chiusa da un’esibizione di Sia, tra le ospiti virtuali insieme a Gwen Stefani, Tiziano Ferro, Cameron Dallas, J Ax, Francesco Renga, il campione di boxe Conor Mc Gregor. “Idealmente siamo tutti insieme” chiosa Domenico, spiegando che “il periodo ci ha obbligati a scoprire nuove strade, ci siamo dovuti adattare a un nuovo modo di dialogare e abbiamo scoperto che è un po’ come avere tante telecamere in giro per il mondo”. “Come negli anni 90 prendevamo spunto sulla Broadway per D&G – aggiunge Stefano – così ora guardiamo i social, dove i ragazzi chiusi in casa ballano, cantano, sperimentano con una libertà di costume inedita che ci permette di creare una nuova estetica”.

Un’interpretazione dei giovani ai tempi di Instagram alla maniera di Dolce e Gabbana, con la coppola, il gessato, il tweed, l’abito, ma magari ricamati o spalmati d’argento o oro, da abbinare a una pelliccia di piume di struzzo. “Questa – notano i due stilisti – è una generazione molto più libera delle precedenti, senza preconcetti legati al politically correct”.



(ANSA).