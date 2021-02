mina-settembre,-anticipazioni-della-quinta-puntata

Mina Settembre anticipazioni quinta puntata: spoiler

Mina Settembre anticipazioni quinta puntata: a eccezione dell’appuntamento il lunedì con gli episodi 3 e 4, la fiction con Serena Rossi va in onda la domenica sera su Rai 1. Domenica 7 febbraio 2021 c’è la quinta puntata per la regia di Tiziana Aristarco.

Mina Settembre è un adattamento televisivo liberamente tratto dai racconti Un giorno di Settembre a Natale e Un telegramma a settembre di Maurizio de Giovanni. Si tratta di una coproduzione RAI FICTION – IIF Italian International Film.

Gli attori nel cast sono Serena Rossi, Giuseppe Zeno, Giorgio Pasotti, Valentina D’Agostino, Christiane Filangieri. Ricordiamo anche la presenza di Nando Paone, Marina Confalone. Menzioniamo anche Massimo Wertmuller, Rosalia Porcaro, Ruben Rigillo, Susy Del Giudice, Francesco Di Napoli. Inoltre troviamo Davide Devenuto, Michele Rosiello, Primo Reggiani, Lorena Cacciatore, Kiara Tomaselli, Maria Vera Ratti, Antonio Buonanno. Infine ci sono Mimmo Esposito, Claudia Ruffo, Salvatore Striano, Peppe Lanzetta, Daria D’Antonio, Angelo Caianello.

Di seguito la trama e le anticipazioni degli episodi 9 e 10 di Mina Settembre, in onda domenica 7 febbraio 2021 su Rai 1 a partire dalle ore 21.25 circa.

Mina Settembre anticipazioni episodio 9: La vita è un morso

Mina (Serena Rossi) ha rinsaldato il legame con Domenico (Giuseppe Zeno). Mimmo è tornato a vivere con i suoi. La situazione sembra stabile.

L’assistente sociale è travolta un nuovo caso, cioè quello di Michele. Questi è un uomo agli arresti domiciliari che anela a un permesso speciale. La motivazione è seria. Vorrebbe partecipare al funerale di un amico. Si tratta del suo vicino di casa, scomparso da poco a causa di un tumore. Tra i due si era andato creando un rapporto particolare e Michele vorrebbe onorarlo in sua memoria. Il punto è: starà dicendo la verità o si tratta di una menzogna per evadere?

Mentre cerca di venire a capo della vicenda, Mina tenta di ricucire con Claudio (Giorgio Pasotti). Nel momento in cui viene a sapere che Giada (Lorena Cacciatore) ha preso possesso di quella che un tempo era la loro casa, Mina non reagisce bene. La gelosia fa da padrona…

Mina Settembre anticipazioni episodio 10: Un giorno brutto

Irene (Christiane Filangieri) cerca con insistenza Mina. Per sbaglio ha scambiato le loro agente. Mina vorrebbe restituire quella dell’amica alla proprietaria. Al consultorio, però, subentra un problema decisamente più importante da risolvere.

Domenico è sotto accusa. Una ragazza sostiene che lui abbia abusato di lei. Basta un attimo e la voce si diffonde nel quartiere. Di fatto il ginecologo – in pochissimo tempo – diventa un nemico pubblico.

Mimmo è ferito nel profondo da questo marchio d’infamia. Non riesce proprio ad accettarlo, tanto che inizia a pensare che il consultorio non sia più un posto adatto a lui.

Così si prende una pausa. Lascia a Mina l’incombenza di scoprire la verità.

Finalmente Mina riesce a vedere Irene. Nel ridarle la sua agenda, però, si rende conto di una cosa… Proprio di quello che non avrebbe mai voluto scoprire.

Mina Settembre quando va in onda su Rai 1? Programmazione

Una Scena Di Mina Settembre Con Valentina D’Agostino E Con Serena Rossi Credits Rai

Di seguito ti riportiamo la programmazione completa per rispondere alla domanda: quando va in onda di Mina Settembre su Rai 1 in prima tv? L’appuntamento è alle 21.25 circa nelle seguenti date:

Prima puntata – domenica 17 gennaio 2021

– domenica 17 gennaio 2021 Seconda puntata – lunedì 18 gennaio 2021

– lunedì 18 gennaio 2021 Terza puntata – domenica 24 gennaio 2021

– domenica 24 gennaio 2021 Quarta puntata – domenica 31 gennaio 2021

– domenica 31 gennaio 2021 Quinta puntata – domenica 7 febbraio 2021

– domenica 7 febbraio 2021 Sesta puntata – domenica 14 febbraio 2021

ATTENZIONE: la programmazione di Mina Settembre su Rai 1 può essere soggetta a variazioni.

RaiPlay Mina Settembre in diretta e in streaming

Mina Settembre in diretta e/o in streaming dove si può guardare? La fiction è disponibile su RaiPlay. Stiamo parlando della piattaforma gratuita targata RAI. Per accedervi basta andare sul sito ufficiale o scaricare l’app per iOS e Android. Una volta effettuato l’accesso puoi sfogliare l’intero catalogo.