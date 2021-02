Le lasagne al cavolfiore sono una vera coccola, soprattutto durante la stagione fredda, un comfort food semplice da preparare in ogni occasione, senza dimenticare poi l’enorme comodità di poterle preparare in anticipo e scaldare poco prima di servirle a tavola.

Se avete tempo e voglia, vi consigliamo di preparare la pasta fatta in casa per questa ricetta, ma otterrete un ottimo risultato anche utilizzando delle lasagne sottili di pasta all’uovo che potete trovare al banco frigo del supermercato.

Noi ve le proponiamo con il cavolfiore, ortaggio che fa molto bene alla salute, ma utilizzando gli ortaggi che la stagione in corso ci offre possiamo davvero sbizzarrirci a prepararla in tantissime diverse varianti.

Noi abbiamo utilizzato la farina di riso per la besciamella per la sua leggerezza, ma potete tranquillamente utilizzare della farina diversa, anche 00.

Provate queste lasagne anche con i broccoli e i cavoletti di Bruxelles, magari ‘giocando’ con altri tipi di formaggi e frutta secca, otterrete ottime ed appetitose varianti.

Durata

Tempo di preparazione: 20 minuti

Tempo di cottura: 50 minuti

Tempo totale: 70 minuti

Dosi per

6 Persone

Ingredienti

Per la besciamella

40 g Burro

40 g Farina di riso

4 dl Latte

qb Sale

qb Noce Moscata

Per le lasagne

1 Cavolfiore media grandezza

1 confezione Pasta All’Uovo tipo lasagne sottili

100 g Parmigiano Reggiano

300 g Mozzarelle fiordilatte

qb Olio Extravergine D’Oliva

qb Mandorle a lamelle

qb Prezzemolo fresco

qb Sale

qb Pepe

Preparazione

Per preparare la ricetta delle lasagne al cavolfiore, fate sciogliere il burro in una casseruola dal fondo spesso, unite la farina setacciata e mescolate bene tenendo il fuoco basso. Unite a filo il latte, sempre mescolando, regolate di sale, unite la noce moscata grattugiata e portate a cottura lentamente sempre mescolando. Una volta addensato bene , togliete dal fuoco e tenete da parte.

Mondate il cavolfiore, eliminate le foglie più dure e tagliate il torsolo. Lavatelo bene e cuocetelo al vapore, oppure lessatelo. Una volta cotto, riducetelo a piccoli pezzetti e condite con olio, sale, pepe e prezzemolo fresco tritato.

Unite metà Parmigiano grattugiato alla besciamella e mescolate bene. Versatene un mestolo sul fondo di una pirofila e disponete un primo strato di lasagne. Fate uno strato di cavolfiore, disponete fettine di mozzarella fiordilatte e ancora un mestolo di besciamella. Continuate con un altro strato di pasta, cavolfiore, mozzarella e besciamella. Coprite con l’ultimo strato di pasta e versate tutta la besciamella restante.

Cospargete con il Parmigiano grattugiato e cuocete in forno ben caldo a 200° per circa 25 minuti. Estraete dal forno cospargete con le mandole a lamelle e rimettete in forno per altri 10 minuti. Servitele belle calde e filanti.