Spread the love











Tutto pronto per la nuovissima edizione de L’isola dei famosi 2021 in onda su Canale 5 dall’8 marzo 2021: cast quasi al completo Sembra ormai certa la data d’inizio per l’isola dei famosi. Il reality show condotto da Ilary Blasi partirà subito dopo la fine del Grande Fratello Vip con tante novità e nuovi personaggi. […]

L’articolo Isola dei famosi 2021, i primi nomi del cast: Elisa Isoardi in lizza proviene da Leggilo.org.

Mi piace: Mi piace Caricamento...