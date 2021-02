il-nostro-menu-di-san-valentino-a-domicilio

A San Valentino cuciniamo per voi: ecco i nostri menu a domicilio in consegna a Milano per una serata indimenticabile

Non vedete l’ora di trascorrere una serata romantica senza dover passare tutto il giorno di San Valentino ai fornelli? Nessun problema, ci pensiamo noi con uno speciale servizio di delivery: gli chef di #ScuolaLCI hanno studiato per voi due menu per celebrare la festa degli innamorati: un menu di terra e uno di mare, da ricevere comodamente a casa. Insieme alle pietanze riceverete alcune semplici indicazioni per completare le ricette e condividerle con una persona speciale.

Menu di San Valentino: Pesce

Aperitivo: gazpacho di frutti rossi con gamberi al vapore e fiori eduli; pane in cassetta al pepe rosa con salmone marinato panna acida e aneto; baci di dama salati alla curcuma

Primo piatto: pasta con guazzetto di mare e agrumi

Secondo: calamaro ripieno con cime di rapa su crema di zucca e mandorle tostate

Dessert: cuore di cioccolato bianco con frutto della passione

Prezzo 45 € a persona

Menu di San Valentino: Terra

Aperitivo: pane in cassetta al pepe rosa con fiocco di culatello burro alla limetta; manzo cotto a bassa temperatura con anacardi alla paprika, dressing affumicato alla senape, trevisano tardivo; baci di dama alla curcuma

Primi piatto: pasta con salsa cacio pepe e carciofi

Secondo: suprema di faraona con albicocca disidratata e pistacchi, galletta di patate e cime di rapa

Dessert: cuore di cioccolato bianco con frutto della passione

Prezzo 40 € a persona

Come ordinare il menu di San Valentino a domicilio?

Invia il tuo ordine all’indirizzo delivery@lacucinaitaliana.it entro le ore 12 di venerdì 12 febbraio; attendi la conferma e le indicazioni per procedere al pagamento. Le consegne verranno effettuate sabato 13 febbraio. In alternativa, potrai passare a ritirare il tuo ordine direttamente presso la sede de La Scuola – in Via San Nicolao 7 a Milano.

La ricezione degli ordini è attiva dal lunedì al sabato. Il servizio è attivo per la città di Milano. L’ordine minimo è pari a due menù completi.