gruppo-pellegrini-acquisisce-mymenu.

Pellegrini annuncia l’acquisizione della maggioranza di Mymenu, primo operatore a capitale italiano nel settore del food delivery, focalizzato su ristoranti di fascia alta, con una presenza consolidata in diverse città.

“Con l’acquisizione di Mymenu – dichiara la Vice Presidente Valentina Pellegrini – puntiamo a raggiungere nuovi mercati e nuovi target di clienti, in un contesto in continua evoluzione, sia in termini di trend di consumo che di modelli di lavoro, quale lo smart-working. Intendiamo, così, ampliare la gamma di servizi dedicati alle aziende, ai loro dipendenti e alle loro famiglie, prendendoci cura del loro benessere anche al di fuori del tradizionale luogo di lavoro.”

La Pellegrini conferma così la strategia di consolidamento della propria posizione di azienda leader nel settore della ristorazione collettiva di alta qualità, valorizzando il know-how, la visione e l’approccio innovativo di una giovane azienda.



Pellegrini metterà, infatti, a fattor comune la sua storia di 55 anni nel settore della ristorazione, costruita su competenza e qualità, la propria attività di ricerca, sviluppo e formazione attraverso l’Accademia Pellegrini e una squadra di 800 chef, che ogni giorno operano in oltre 600 cucine. Mymenu, con il suo impulso innovativo e le proprie competenze tecnologiche, diventerà un volano di sviluppo, in grado di anticipare l’evoluzione del mercato.

“Siamo entusiasti di entrare nella grande famiglia Pellegrini – dichiarano i 3 fondatori di Mymenu Edoardo Tribuzio, Giovanni Cavallo e Lorenzo Lelli, che rimarranno presenti all’interno della compagine sociale – della quale condividiamo i valori distintivi e la visione del futuro. L’operazione è coerente con la nostra strategia di sviluppare ulteriormente la presenza nel canale B2B e trova nella Pellegrini un naturale partner industriale.”

All’interno di Mymenu, che manterrà indipendenza operativa con il proprio marchio, Valentina Pellegrini ricoprirà il ruolo di Presidente, mentre Edoardo Tribuzio sarà l’Amministratore Delegato.

In questa operazione la Pellegrini è stata assistita da Sin&rgetica in qualità di financial advisor, Orrick Herrington & Sutcliffe per gli aspetti legali e giuslavoristici e da PWC per le tematiche contabili e fiscali. Mymenu è stata assistita da Cross Border Growth Capital e Fineurop Soditic in qualità di financial advisor, l’Avv. Ascanio Cibrario e il suo team dello studio Pedersoli per gli aspetti legali.

A PROPOSITO DELLA PELLEGRINI

La Pellegrini, fondata dal Cavaliere del Lavoro Ernesto Pellegrini nel 1965, oggi è una realtà che si occupa di servizi dedicati alle aziende in Italia e all’estero e ha fatto registrare nel 2019 ricavi per 670 milioni di euro. Valentina Pellegrini, Vice Presidente, affianca Ernesto Pellegrini nella gestione, quale seconda generazione. Sono circa 10.000 i dipendenti della Pellegrini, distribuiti fra le sedi di Milano, Roma, Mendrisio (Svizzera) e i tanti appalti in giro per il mondo.



Il business dell’azienda si basa su 5 attività: Ristorazione Collettiva, Welfare Solutions, Pulizie Sanificazioni e Servizi Integrati, Distribuzione Automatica, lavorazione della carne e forniture alimentari. L’Accademia Pellegrini è il centro di eccellenza dell’azienda, dedicato alla ricerca, allo sviluppo di nuove soluzioni e alla formazione dei manager, cuochi e addetti. Per volontà della famiglia imprenditrice, la Pellegrini reinveste nell’azienda tutti i propri utili.



La Pellegrini sostiene dal 2014 la Fondazione Ernesto Pellegrini ONLUS, la cui prima attività è stata il ristorante solidale Ruben. www.gruppopellegrini.it A PROPOSITO DI MYMENU

Mymenu viene fondata nel 2013 a Padova dall’idea di Edoardo Tribuzio come azienda tecnologica con la mission di rivoluzionare il settore del food delivery in Italia. Negli stessi anni Giovanni Cavallo e Lorenzo Lelli fondano Sgnam a Bologna, con il medesimo obiettivo. I successi raggiunti dalle due aziende li portano presto a unire le forze e lavorare insieme allo sviluppo di Mymenu. La società si distingue dalla concorrenza per un posizionamento più alto, collaborando da sempre solo con ristoranti selezionati e facendo della qualità una costante imprescindibile all’interno di tutta l’organizzazione aziendale, dai riders fino al servizio clienti che affianca ogni utente per garantire a ogni acquisto la migliore esperienza possibile. L’offerta dell’azienda si rivolge sia ad una clientela privata che corporate: la specializzazione nel segmento B2B con un servizio e delle funzionalità tecnologiche dedicate, hanno permesso di aggiudicarsi la fiducia di importanti aziende nazionali ed internazionali. Oggi il servizio è attivo principalmente nel Nord Italia con la previsione di estendere presto la copertura all’intero territorio nazionale.



Mymenu nel 2020 è cresciuta del +74% rispetto all’anno precedente, creando un indotto verso i ristoranti partner di 9 milioni di Euro e raggiungendo il punto di pareggio. www.mymenu.it