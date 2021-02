grande-fratello-vip-5,-andrea-zelletta-si-sfoga-con-tommaso-zorzi-su-maria-teresa-ruta

Aria di malcontento nella casa del Grande Fratello Vip 5 per quel che riguarda alcuni atteggiamenti di Maria Teresa Ruta. Manca ufficialmente un mese alla finale del reality e, forse perché agli sgoccioli, nella casa si comincia a stare stretti e a non supportare o, meglio, sopportare più alcuni atteggiamenti dei coinquilini.

Il malcontento nei confronti di Maria Teresa Ruta, comunque, sarebbe partito da Andrea Zelletta che avrebbe deciso di sfogarsi con Tommaso Zorzi. L’ex volto di Uomini e Donne, infatti, si sarebbe detto perplesso circa alcuni comportamenti della Ruta. Perplessità che avrebbero incontrato l’appoggio di Zorzi. Andrea Zelletta avrebbe confidato a Tommy, in giardino:

Maria Teresa è venuta da me, per spiegarmi perché avesse scritto il nome sulla cartolina. E mi fa: “Io ho scritto Pierpaolo perché sapevo che tutti avrebbero votato te. E poi perché se non c’era Pierpaolo di cosa avremmo parlato per settimane?”. Io lì per lì ho detto: “Va bene”. Poi c’è stata la nomination e l’ho motivata. Poi però lei a Pier e Rosalinda ha detto tutta un’altra cosa. E cioè che quello che ha detto Antonella l’aveva fatta riflettere e che visto che lui non si era mai esposto forse, se fosse tornata indietro, avrebbe fatto una scelta diversa, invece di farmi rimanere. fonte: fanpage.it

Tommaso Zorzi ha dato ragione ad Andrea Zelletta affermando che forse Maria Teresa Ruta, vista la durata del programma, potrebbe iniziare ad essere stanca e non molto lucida, e che forse sarebbe il caso che Andrea parli sinceramente con la coinquilina:

Io vedo che ultimamente Maria Teresa, in generale, vedo che sta facendo molta fatica. Io capisco che tu ci sia rimasto male, ci sta, però sai la vedo che ha delle crisi di pianto, quelle robe che tu dici, secondo me sta facendo fatica. Parlale, io la vedo molto nel pallone sinceramente. La vedo che proprio non è lucidissima fonte: fanpage.it

Come dice anche Tommaso, Maria Teresa è stanca e poco lucida.

E anche i suoi fan si limitassero con le accuse ad altri concorrenti#gfvip #tzvip #sovip pic.twitter.com/KGPsqI3gG1 — Rory92 (@Rory9210) January 31, 2021

Non sappiamo se Tommaso Zorzi abbia rivelato questa sua impressione alla diretta interessata. Ma è plausibile che nella puntata che andrà in onda questa sera su Canale 5, Alfonso Signorini lo faccia presente a Maria Teresa Ruta. Non resta che sintonizzarci stasera per scoprirlo!