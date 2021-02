giancarlo-magalli-su-vanessa-incontrada-non-usa-mezzi-termini:-“sono-stato-io-che-…”

Spread the love











Giancarlo Magalli è un conduttore che piace molto: è simpatico, colto sempre pronto alla battuta e un ottimo intrattenitore.

Se non fosse per le liti ripetute con Adriana Volpe che hanno un po’ offuscato la sua immagine perché, a detta di alcuni è sembrato un po’ litigioso, su di lui non ci sarebbe proprio niente da dire ma, sentendo le due versioni delle discussioni frequentissime che ci sono state tra loro due e che sono addirittura finite nelle aule dei tribunali, i telespettatori si sono divisi: c’è chi ha preso le parti di Adriana Volpe e chi di Giancarlo Magalli.

Giancarlo Magalli svela un particolare sui Vanessa Incontrada che nessuno sapeva

Giancarlo Magalli ha fatto una diretta Instagram con Monica Leofreddi e ha raccontato degli aneddoti che il pubblico non conosceva .

Giancarlo Magalli ha raccontato che con Vanessa Incontrada ha “ … fatto insieme un programma sventurato”.

E poi ha spiegato meglio: “Sono stato io il primo a farla lavorare in un programma sventurato … le feci un provino, abbiamo fatto un programma di candid camera ma si poteva fare altro, di meglio. Mi piacerebbe avere una seconda occasione per lavorare con lei.”

Giancarlo Magalli racconta il suo rapporto con Adriana Volpe

Giancarlo Magalli è tornato a parlare di Adriana Volpe e del rapporto così burrascoso che loro due avevano prima che le liti li vedessero protagonisti di bagarre giudiziarie.

Magalli ha detto che Adriana Volpe “ … ha inventato tutto”.

E poi ha anche aggiunto: “Non le ho detto niente, solo che era un rompib***e. Mi è scappato, ho chiesto scusa e mi è costato 10mila euro di multa alla Rai per violazione del codice etico.”

Però ha anche aggiunto: “Lei si è inventata tutto, che io odio le donne, ma ho chiesto scusa.”

Invece, con Samantha Togni, la sua attuale partner a I fatti vostri i rapporti sono molto distesi. I due vanno d’accordo e si divertono insieme e questo traspare anche dal video.

Samantha Togni ha fatto la scelta di lasciare Ballando con le stelle e di cimentarsi in un nuovo ruolo perché aveva voglia di sperimentare altro dopo tanti anni nel corpo di ballo di Ballando con le stelle. Samantha Togni ha, comunque, precisato che ha a lungo parlato con Milly Carlucci di questa decisione e che sono rimaste in ottimi rapporti.

