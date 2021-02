gf-vip,-pretelli-batte-zeletta-al-televoto:-la-strana-reazione-di-natalia-paragoni

Spread the love











Pierpaolo Pretelli è stato scelto come finalista del GF Vip, battendo al televoto l’amico Andrea Zelletta, ma Natalia Paragoni non è convinta sia tutto regolare. Ecco la reazione dell’influencer 23enne. Ieri sera durante la diretta del GF Vip, i vipponi si sono sfidati al televoto per aggiudicarsi un posto alla tanto attesa finale. La prima […]

