elenoire-casalegno-dopo-l’oblio-la-rinascita:-il-nuovo-programma

Una nuova importante sfida televisiva aspetta Elenoire Casalegno, conduttrice e showgirl che ripartirà da un importante programma.

Elenoire Casalegno (GettyImages)

Non è nemmeno finita questa edizione del ‘Grande Fratello Vip’, che già si guarda al futuro per il prossimo reality show che terrà compagnia ai telespettatori. Quella attuale della casa più spiata di Cinecittà, è una delle edizioni più lunghe del programma e terminerà il 27 febbraio.

Dopo pochi giorni, sempre su Canale 5, partirà ‘L’isola dei famosi’, per un’edizione che secondo diverse indiscrezioni si preannuncia scoppiettante. Nemmeno il tempo di salutare Alfonso Signorini e il grande occhio del Big Brother, che già saremo catapultati all’interno di un altro format.

Non si hanno molte notizie su quella che sarà la struttura del programma, e ancora meno sui concorrenti che naufragheranno sull’isola. Di certo è che a condurre questa nuova edizione ci sarà Ilary Blasi, passata al GfVip (poi ceduto a Signorini) all’isola.

La Blasi, però, sarà si padrona di casa ma non la sola che dallo studio commenterà le vicende dell’isola. Sono diversi i nomi degli opinionisti che potrebbero farle compagnia (tra gli altri anche Tommaso Zorzi), ed in queste ore è emerso anche il nome di chi sarà inviata dall’isola.

Elenoire Casalegno, sarà lei l’inviata dall’Isola dei famosi

Come sempre, infatti, sull’isola oltre ai concorrenti del programma, c’è notoriamente anche l’inviato che tiene i legami con l’Italia e gestisce da lì una sorta di conduzione parallela. Stavolta toccherà ad una donna collaborare a questo difficile compito.

Sarà Elenoire Casalengo, infatti, l’inviata per ‘L’isola dei famosi’. Dopo il ‘no’ di Alvin (che lo aveva fatto negli scorsi anni) ed il nome di Aurora Ramazzotti accostato nelle scorse settimane, è stato confermato quella della conduttrice di “Vite da copertina”.

Sarà la Casalegno, dunque, ad essere nella squadra di Ilary Blasi per la nuova edizione del programma. Un passo decisivo, quello della showgirl 44enne, che si metterà nuovamente in gioco con un’avventura importante, che la vedrà impegnata in prima serata.

Cosi Elenoire, proprio sui social, ha postato un ultimo post interessante, forse rivolto proprio a quella che sarà la sua prossima sfida televisiva: “Ad un certo punto bisogna smettere di correre e voltarsi ad affrontare la verità, e soprattutto se stessi. Buon proseguimento”.