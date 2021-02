domenica-live,-valeria-marini-accusa-l’ex-gianluigi:-“mi-hai-aggredita”

Spread the love











Valeria Marini in diretta a Domenica Live accusa l’ex fidanzato Gianluigi Martino di averla aggredita. Ecco cosa è successo nel programma di Barbara D’Urso. Confronto e scontro in diretta tv tra Valeria Marini e l’ex fidanzato Gianluigi Martino. La ex coppia è stata invitata da Barbara D’Urso negli studi di Domenica Live, per chiarirsi dopo […]

