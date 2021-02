Colpo di Stato in Myanmar, ecco perché i militari hanno arrestato Aung San Suu Kyi

BANGKOK – Gli spettri di un passato mai sepolto tornano a sconvolgere il Myanmar con un nuovo golpe militare dalle conseguenze ancora inimmaginabili. I soldati hanno atteso l’alba della grande cerimonia di apertura del nuovo Parlamento prevista stamattina nella nuova capitale Nayipydaw per arrestare la leader de facto del paese, la 76enne Consigliera di Stato Aung San Suu Kyi e hanno anche proclamato un intero anno di Stato d’emergenza.

La Lady che è anche ministro degli Esteri è stata prelevata alle 5 di mattina assieme ad altri capi e deputati della sua Lega nazionale per la democrazia. Mancavano solo 4 ore prima che le due Camere si riunissero in seduta congiunta per sancire la loro plebiscitaria vittoria nel voto di novembre con più dell’80 per cento dei seggi conquistati. Ma i militari – lasciati con appena 33 rappresentanti del loro Usdp contro quasi 400 deputati e senatori di maggioranza – avevano fin dalla vigilia accusato la Lega di aver commesso vasti brogli su milioni di voti, “in combutta” con la Commissione elettorale nominata dal presidente U Win Myint, l’uomo scelto da Suu Kyi per governare in sua vece e da oggi a sua volta agli arresti.

Linee telefoniche ed internet bloccati

In mancanza di ogni comunicazione ufficiale e con le linee telefoniche e internet in gran parte bloccati, si può solo ipotizzare con quasi assoluta certezza che siano state le plateali denunce della vigilia all’origine del clamoroso raid contro le massime autorità civili dello Stato. Membri del partito militare Usdp – nonostante le restrizioni agli assembramenti durante la crisi della pandemia di Covid – sono scesi perfino in piazza a Rangoon assieme a monaci fedeli al regime inalberando cartelli per chiedere la revisione del voto. La Lega aveva invitato – come ha fatto anche stamattina – i propri militanti a mantenere la calma e non cedere a provocazioni, memore dello sconvolgente passato di sanguinose repressioni. Molte banche hanno finito il contante e la maggior parte degli sportelli sono stati chiusi nonostante le richieste dei clienti.

La minaccia del generale

E’ stato nei giorni scorsi lo stesso comandante generale dell’esercito Min Aung Hlaing, destinato a entrare in pensione nel luglio prossimo, a minacciare piuttosto esplicitamente e in diverse occasioni di abolire la Costituzione e riprendere il controllo dell’intero governo per ristabilire il “ruolo di leadership politica nazionale dei militari” e l’impegno del governo a “proteggere razza e religione”. “Dobbiamo seguire la Costituzione – ha detto durante un discorso che ha fatto rabbrividire le diplomazie internazionali – Se però la legge non viene rispettata o seguita, dobbiamo abolirla. Anche se è la Costituzione, dobbiamo abolirla”, ha ripetuto se non fosse stato abbastanza chiaro.

Molti avevano creduto alle successive smentite ufficiali che parlavano di un “malinteso dalla stampa straniera”, ma mentre il capo delle Nazioni Unite con gli ambasciatori di mezzo mondo chiedevano all’unisono chiarimenti e invitavano al rispetto del voto popolare, Aung Hlaing già preparava i dettagli del clamoroso raid. Che si usi o meno la parola golpe, di fatto da stamattina è abolito a tempo indeterminato ogni diritto civile e esistono tutte le condizioni per un nuovo periodo di dittatura. Se è così, avverrà sotto la sua guida, un uomo che non intende ritirarsi in buon ordine una volta raggiunti i limiti di età.

Era già successo più o meno esattamente così quando la vittoria elettorale del 1988 inondò di deputati della Lnd il Parlamento, a quel tempo insediato nella vecchia capitale Rangoon. Due anni dopo i militari del tempo sciolsero le Ccamere appena riunite, arrestarono Suu Kyi e gli altri leader, uccisero molti dissidenti e ne torturarono a migliaia, costringendone all’esilio altrettanti. Ma per ora nessuno si è ancora azzardato a ribellarsi nelle strade per questa nuova prova di arroganza dell’esercito. Il partito della Lady ha invitato i suoi militanti a restare calmi perché è paralizzato da questa mossa abbastanza repentina del vecchio nemico con il quale ha governato 5 anni. Su una pagina di Facebook di Aung San Suu Kyi è comparso un invito a “opporsi al colpo di Stato militare”, ma la Lega ha precisato che si tratta di una frase precedente gli arresti. Tutto sembra voler riportare indietro l’orologio della storia a prima del 2010, quando verso la fine dell’anno Usa e Europa applaudirono il Myanmar per l’attesa mossa dei generali birmani di aprirsi al mondo liberando in cambio l’eroina internazionale Suu Kyi già insignita del Nobel per la Pace.

I militari sapevano che Suu Kyi avrebbe facilmente vinto le libere elezioni promesse, come accadde nel ’90, ma le regole imposte fin dal 2015 nelle rappresentanze politiche e nelle istituzioni amministrative erano talmente rigide da impedire il passaggio di qualunque legge a loro sgradita. La Lady accettò la temibile sfida e meno di un anno dopo la liberazione firmò il patto che stamattina deve essersi drammaticamente rotto con sublimali accuse reciproche di tradimento del patto.

La cabala del numero 8

In un paese di superstizioni e credenze nella cabala dei numeri, potrebbe non essere una semplice coincidenza il fatto che il putsch militare sia avvenuto alla vigilia dei festeggiamenti per gli 88 anni del grande stratega della “transizione indolore” alla democrazia, il temuto ex generale Than Shwe. Il suo è un genetliaco nel segno di un numero venerato con una certa sacralità in Birmania. L’8-8-88 fu la fatidica data di inizio della ribellione popolare guidata poi da Suu Kyi contro il regime del padre dei dittatori post-indipendenza Ne Win, che si dimise e fu sostituito prima dal suo biografo, poi da un nuovo dittatore come fu lui, Saw Maung.

La differenza rispetto a tre decenni fa è che stavolta la “road map” verso la democrazia tracciata da Shwe sembrava consolidata, almeno esteriormente, da un’alleanza abbastanza stretta durata un’intera legislatura, da quando 5 anni fa la Lnd ottenne un altro consenso bulgaro. Gli interessi dei militari vennero salvaguardati dal patto di alleanza accettato in gran parte già nel 2012 dalla Lega di Suu Kyi, giustificandolo come atto di “riconciliazione nazionale”. Da allora più volte la Lady ha difeso davanti al mondo l’operato dei generali anche come ministro degli Esteri, quando ad esempio negò il genocidio degli islamici Rohingya dell’Arakan.

La sottomissione all’esercito

Ma si capì la sua sottomissione anche quando rimase silenziosa di fronte agli abusi in altri Stati delle minoranze etniche piagati da conflitti separatisti per la gestione di terre e risorse, repressi armi in pugno dai soldati Bamar, ovvero l’etnia di maggioranza birmana alla quale appartiene lei stessa.

Sul piano politico interno c’erano stati diversi tentativi della Lady di avviare un processo di riforme della Costituzione che l’ha costretta fino a ieri a una convivenza forzata e per certi versi diabolica con i suoi ex nemici. Ci sono infatti quote non elette di soldati nel suo governo e controllano Interni, Difesa e Frontiere, nonché il 25 per cento di tutte le poltrone del Parlamento nazionale e delle assemblee di 7 Stati etnici e 7 regioni dell’Unione di Myanmar, queste ultime dominate numericamente dalla maggioranza Bamar.

Le sue proposte per abolire tanti vincoli militari e la stessa clausola che le impedisce di diventare presidente perché sposò uno straniero, vennero duramente respinte in aula e il suo partito si accontentò di organizzare qualche piccola manifestazione di protesta. Ma si trattenne sempre dal sollevare un caso internazionale e domestico, cercando di mantenere quell’unità e ordine promesso ai maestri buddhisti condivisi da devoti della Lnd e generali.

Difficile dire se farà lo stesso anche stavolta. Molti monaci sono scesi in piazza con i generali ma molti di più potrebbero ribellarsi se solo Maa Suu – Madre – vorrà dare il via libera alle rivolte. Conoscendo la sua via non violenta è un’ipotesi considerata quasi blasfema. La Lady sa che il voto di novembre che le ha assegnato addirittura tre seggi in più del 2015 e ne ha tolti altri 4 ai militari, è stato il frutto della volontà di milioni di birmani di aumentare il potere “civile” della sua Lega nella titanica sfida contro un sistema rimasto incentrato sul ruolo dell’esercito.

Anche una parte dei residenti degli Stati delle grandi minoranze aveva preferito votare la Lega piuttosto che frastagliarsi con piccoli e medi partiti etnici nella battaglia contro lo strapotere anche politico dei soldati, che controllano armi in pugno l’intera Unione. Verso le minoranze Suu Kyi aveva lanciato una mano tesa in direzione del federalismo in cambio della fine dei conflitti armati, ma la sua parola è stata spesso smentita dai colpi di artiglieria sparati dall’esercito contro villaggi inermi sospettati di ospitare ribelli nell’Arakan, nello stato Kachin, in quello Shan e di recente, nuovamente, nella terra dei Karen che avevano firmato tutti i trattati di pace possibili.

Che esistessero due teste dello stesso governo era evidente fin dall’inizio, ma la segretezza imposta a ogni quadro del direttivo Lnd corrispondeva a quella analoga tra i ranghi militari, 500mila soldati comprese le loro famiglie che hanno costituito la base elettorale di novembre e – secondo il comandante generale – sono stati deprivati di ben 9 milioni di voti, una cifra enorme in un paese di 54 milioni di abitanti. Una scusa dicono molti analisti. Nessun accenno alle accuse mosse contro lo stesso partito pro-esercito, l’Usdp, di aver spostato interi battaglioni per far votare i suoi soldati nei piccoli villaggi dove anche 100 schede potevano decidere la maggioranza regionale.

Nell’incertezza di queste prime ore che sconvolgeranno a lungo lo stesso assetto internazionale del Myanmar tra i blocchi occidentale e orientale, molti tornano a domandarsi se la linea gandhiana di Maa Suu, Madre come la chiamano in tanti, reggerà anche all’impatto di questa nuova provocazione nel pieno stile di un regime che non ha mai dismesso l’uniforme. Anche il padre della Lady era un generale, e fu ucciso dopo aver avviato un processo di pace con i gruppi etnici.

Difficile dire se fosse quello il motivo del suo assassinio nel 1947, ma il patto proposto in questi anni da Suu Kyi ai rappresentanti etnici è ispirato a quello del padre, ed è partito dalla stessa città di Panglong. Azzardato è anche ipotizzare che siano le eccessive concessioni della Lady al federalismo a mandare su tutte le furie i tadmadaw, ma ovunque esistano controversie territoriali sullo sfruttamento di beni e materie prime, la loro presenza è massiccia e terrificante.

Tra gli arrestati di stamattina, secondo le prime frammentarie notizie, ci sarebbe anche il capo ministro dello Stato Karen, lo stesso dove nella parte nord l’esercito sta bombardando i villaggi costringendo almeno 3000 civili a lasciare ogni cosa e fuggire nella poca giungla rimasta. Il motivo della ripresa di un conflitto che sembrava risolto da anni di trattative è attribuito dalle comunità locali ai progetti “di sviluppo” imposti contro la loro volontà. Uno tra tutti una città cinese nuova di zecca chiamata Shwe Kokko gestita da una milizia controllata dall’esercito birmano. La città è incentrata attorno a un casinò che garantirà gli introiti per finanziare l’intera opera lungo regioni incantevoli trasformate in “città-parco” per cinesi ricchi che amano il gioco d’azzardo e gli ambienti esotici, finti o meno.

E’ uno dei tanti progetti imbarazzanti che ha visto accomunati i democratici e i militari dal comune interesse di controllare dal centro l’intera Unione. Gli uni con la diplomazia, gli altri se necessario con le armi. La Cina aveva interesse a mantenere il più possibile uno status quo necessario a tenere calme le acque per i numerosi business in corso tra i due paesi, nonché per il suo accesso sull’Oceano indiano nelle coste dell’Arakan in guerra. Ma il suo ruolo, fin dai tempi del primo golpe del 1962, è sempre stato ambiguo a cominciare dai frequenti incontri di esponenti cinesi con entrambi e separatamente, Suu Kyi e i generali. Ci sono state prove e denunce dell’esercito birmano stesso di finanziamenti e armamenti cinesi a precisi gruppi separatisti lungo i suoi confini.

Le dichiarazioni di Pechino delle prossime ore potrebbero essere meno prevedibili di quelle occidentali, già espresse dall’Onu e altri con un ammonimento a rispettare il voto. Ma difficilmente gli stessi Stati Uniti potranno andare oltre la sperimentata linea delle sanzioni. Le sorti del governo del Myanmar condizionano gli assetti di un’intera regione dove la guerra fredda tra Washington e Pechino sta spingendo numerosi paesi a schierarsi da una parte o dall’altra.

Aung San Suu Kyi sembrava la candidata scelta da Xi Jinping come partner più affidabile, dopo che il capo dell’esercito aveva accusato il suo paese di aver giocato sporco con i ribelli etnici. Ma come nel gioco di specchi che ha visto dissolversi l’alleanza Lnd-Usdp, nulla in Myanmar riflette meglio di questo capovolgimento di fronti la natura delicata e fragile della democrazia.

Aung San Suu Kyi aveva cercato di farlo capire al mondo. Se non è stata abbastanza convincente è perché nessuno voleva credere alla minaccia implicita che avrebbe comportato la sua eventuale decisione di prendere ufficialmente le distanze dai demoni in uniforme. E’ possibile che la Lady, forte del risultato, abbia cercato di mettere subito in chiaro coi generali che i paletti della Costituzione andavano ormai stretti alla sua rinvigorita idea di democrazia e alla tanta gente che l’aveva votata. Forse è andata oltre il permettibile.

Se si tratti di un ultimo colpo di coda del regime vecchio come Than Shwe o di un nuovo, lungo ma temporaneo periodo buio è presto per dirlo. Ma c’è il mondo a guardare, con la visione offuscata dalle solite censure Internet e telefoniche per celare il più possibile ciò che sta avvenendo. Tra le compagnie straniere che gestiscono queste linee telefoniche e accettano impotenti gli ordini dall’alto, c’è anche la Telenor, compagnia di Stato del paese che consegna i Nobel della Pace.