caterina-balivo-si-confessa-rivelando:-“ho-lasciato-la-tv…”

Durante un’intervista rilasciata davanti alle telecamere di “Domenica In”, Caterina Balivo racconta il motivo per il quale ha lasciato la Tv

Caterina Balivo è una conduttrice televisiva ed ex modella italiana. Nel 1999 partecipa al concorso di bellezza “Miss Italia”, piazzandosi al terzo posto.

L’anno seguente debutta come valletta al fianco di Fabrizio Frizzi nel programma “Scommettiamo che…?”. In seguito conduce la rubrica “Unomattina Estate in giardino”, mentre nel 2005 presenta alcune puntate di “Linea Verde” con Paolo Brosio.

Nel 2007 Caterina, affiancata da Biagio Izzo, ripropone lo spettacolo comico del sabato “Stasera mi butto”, in prima serata su Rai 1. È stata anche alla guida di “I sogni son desideri” in collaborazione con Marco Liorni.

Per un periodo è stata lontana dal piccolo schermo, a causa della sua maternità. Nel 2013 è tornata al lavoro e le viene affidata la conduzione del programma di successo della fascia pomeridiana “Detto fatto”.

Per quanto riguarda la vita privata, la showgirl ha sposato nel 2014 il manager Guido Maria Brera, a Capri. I due hanno messo al mondo due figli, Guido Alberto e Cora, nati rispettivamente nel 2012 e nel 2017.

La confessione di Caterina Balivo

La presentatrice ha diretto molte trasmissioni nel corso della sua carriera. Attualmente ricopre il ruolo di giudice nel programma di Rai 1 “Il cantante mascherato”.

Tuttavia l’anno scorso ha lasciato la guida di “Vieni da me” e di conseguenza la Tv in generale. Il motivo è stato finalmente spiegato di recente in un’ospitata da Mara Venier, durante le riprese di “Domenica In”

La sua, sarebbe stata una “scelta d’amore”, dettata dalla situazione che stiamo vivendo oggi giorno, ossia l’epidemia di covid-19. La Balivo afferma: “il coraggio a volte sei costretta a trovarlo. Succede che a un certo punto la vita ti ferma. La pandemia ha colpito tutto il mondo, se ti colpisce e hai a casa una persona sensibile… a quel punto non ce l’ho fatta.”

Con queste parole Caterina ha voluto dichiarare che la sua seppur sofferta decisione è stata presa per poter rimanere accanto alla sua famiglia. Il marito le è sempre stato vicino ed ha fatto di tutto per farla lavorare, compreso cambiare casa e città.

Questa volta è stata lei che non ha voluto allontanarsi dal suo compagno. “Pensare di stare un anno senza di lui…” come rivela la conduttrice, “non è stato possibile”. Proprio per questo motivo, conclude, non ha avuto altra scelta se non quella di lasciare il lavoro.