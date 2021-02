carlo-conti,-le-disgrazie-dietro-al-successo:-la-rivelazione

Anche la storia di Carlo Conti nasconde grandi disgrazie che hanno animato la sua vita, il ricordo in una recente intervista.

Carlo Conti (GettyImages)

Dietro figure importante e volti noti dello spettacolo, spesso si nascondo storie particolari, disgrazie. Fanno parte della vita di tutti i giorni, e ce le si porta dentro come accade a qualsiasi persona normale. Insomma, i vip sono sostanzialmente come ognuno di noi, almeno a livello personale ed emotivo.

Anche personaggi insospettabili, sempre sorridenti di fronte alla telecamera, possono nascondere storie tristi, tragedie difficili da superare. E’ il caso, ad esempio, di Carlo Conti: noto conduttore ed uno dei volti televisivi più amati dal pubblico, per lui le luci delle ribalta si sono accese quasi per caso.

La scelta di lasciare il suo lavoro in banca, quindi la carriera come speaker radiofonico e poi l’approdo alla Rai, dove ha dato vita ad una carriera importante. L’ultima grande avventura, quella del ‘Festival di Sanremo’, ha mostrato tutte le grandi doti del conduttore fiorentino sul palo dell’Ariston.

Eppure anche lui, Carlo Conti, nasconde nella sua vita storie molto tristi. Scomparse, affetti che sono andati via, ed è stato proprio lui a parlarne recentemente. Un ricordo commovente, per una delle persone più importanti della sua vita che adesso non c’è più.

Carlo Conti, il ricordo della madre scomparsa

Anche per Conti è stata dura affrontare la tragica scomparsa della mamma Lolette, avvenuta nel 2002. Un addio prematuro, scaturito da una malattia che ha colpito la donna e che l’ha portata piano piano a spegnersi.

Originaria di Firenze, la madre del conduttore ha mostrato grandissima forza di volontà nel corso della sua vita: dopo la scomparsa del marito (quando il figlio aveva soltanto un anno e mezzo), la signora Lolette ha cresciuta da sola il piccolo Carlo, il che ha aumentato anche l’amore nei suoi confronti da parte del figlio.

Proprio recentemente Carlo Conti è stato interpellato proprio sull’argomento, sua madre e cosa direbbe se lo vedesse adesso: “Apprezzerebbe la tenacia e l’onestà con cui ho ottenuto ogni cosa nel lavoro: i valori che mi ha insegnato lei non li ho mai dimenticati“, ha dichiarato in una recente intervista a Panorama.

Poi anche un passaggio sull’emergenza Covid, che lo ha visto colpito in prima persona: “Ho pensato che se questa cosa fosse successa 50 anni fa, mi sarei trovato in una situazione difficile: mia mamma era sola e vivevamo in un piccolo bilocale in affitto“.