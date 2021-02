busca:-auto-contro-il-muro-di-una-casa-in-frazione-san-barnaba-(foto)

Un’auto è finita contro il muro di un’abitazione a Busca: l’incidente si è verificato nella serata di oggi (1° febbraio) in Frazione San Barnaba. Sul posto i Vigili del Fuoco di Cuneo e di Busca che hanno estratto il conducente dell’auto e messo in sicurezza l’area, i Carabinieri, la Polizia Stradale ed il 118: il giovane coinvolto è stato affidato alle cure dello staff medico e condotto in ospedale.