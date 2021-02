bridgerton-e-quel-crossover-con-the-crown-che-ci-eravamo-persi

A più di un mese dall’uscita, Bridgerton è ancora una serie tv che fa parlare di sé e non solo perché il suo debutto è stato il migliore di sempre su Netflix o per la brutta faccenda delle scene spinte rubate… La serie tv creata da Chris Van Dusen, basata sui romanzi di Julia Quinn ha già conquistato milioni di fan in tutto il mondo che non vedono l’ora di vedere i nuovi episodi, per fortuna già annunciati da Lady Whistledown. Potete stare tranquilli: Bridgerton 2 stagione è stata ufficialmente confermata da Netflix, anche se sarà un po’ diversa per i fan di Daphne e Simon, visto che si concentrerà sulla vita amorosa del maggiore dei fratelli Bridgerton: Anthony.

Dunque qual è l’ultimo pettegolezzo di Lady Whistledown? In Bridgerton c’è un particolare che solo i fan più attenti avranno notato! Alcune scene di Bridgerton sono state girate nelle stesse location di un’altra famosa serie di Netflix che racconta scandali e pettegolezzi di corte: stiamo parlando di The Crown, la serie tv dedicata alla storia di Elisabetta II d’Inghilterra e della famiglia reale britannica.

Non potendo girare nella vera Buckingham Palace, la serie tv The Crown ha utilizzato alcune case storiche inglesi tra cui Lancaster House di Londra e Wilton House di Salisbury. Queste due dimore storiche sono state usate anche dalla crew di Bridgerton per ricreare la residenza del Duca e della Duchessa di Hastings.

Non deve quindi sorprenderci vedere la Regina Elisabetta (interpretata da Olivia Colman nelle ultime stagioni di The Crown) e Simon Bassett (Regè-Jean Page) seduti alla medesima scrivania con le stesse cornici sulla parete di sfondo. La stanza di Wilton House chiamata Large Smoking Room ha le pareti gialle, un enorme camino di marmo e un grosso orologio da tavolo sopra di esso.

una scena di bridgerton credits: liam daniel/netflix

La stanza dove Diana prende lezioni di danza in The Crown è la stessa che vediamo nel primo episodio di Bridgerton in cui le debuttanti fanno il loro inchino alla Regina. Anche questa stanza si trova a Wilton House.

diana (emma corrin) in una scena di the crown credits: des willie/netflix

La stanza di Buckingham Palace in cui vediamo la principessa Diana (Emma Corrin) andare sui roller è la stessa in cui Daphne e Simon parlano alla Regina Charlotte della loro relazione e chiedono la licenza per sposarsi. Questa stanza invece si trova a Lancaster House ed è la Long Gallery.

una scena di bridgerton credits: liam daniel/netflix

Come mai queste coincidenze? Perché sebbene Lancaster House e Wilton House siano state “affittate” per i set delle serie tv Netflix, non è possibile modificare l’arredamento di una dimora storica come queste. La regista di Bridgerton Julie Anne Robinson ha raccontato a Deadline: “Quando entri in una dimora storica c’è molta meno flessibilità di quanto si immagini. Non puoi spostare il letto, non puoi spostare i quadri, non puoi spostare l’armadio e bisogna essere davvero delicati con l’arredamento.”

