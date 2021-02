auto-esce-fuori-strada-e-si-cappotta-fra-saluzzo-e-scarnafigi

Incidente nella serata di oggi (31 gennaio) sulla strada che collega Saluzzo e Scarnafigi, dove un’auto è finita fuori dalla carreggiata cappottandosi in un campo adiacente. Sul posto intervenuti i Vigili del Fuoco di Saluzzo, che hanno estricato la conducente fuori dal veicolo, ed il 119: la donna è stata condotta per accertamenti all’Ospedale di Savigliano. Le sue condizioni, per fortuna, non sono gravi.