Assembramenti, Painini (Confesercenti): servono più controlli, abbiamo già pagato abbastanza.

People, wearing protective face masks, walk in Milan’s downtown in the time of Covid-19 pandemic, Italy, 31 January 2021. ANSA/MATTEO BAZZI

“Non possiamo permetterci decisioni affrettate, dovute a foto di assembramenti, che possano riportare la chiusura di locali, bar e ristoranti. Per questo scriveremo al Prefetto Renato Saccone chiedendo maggiori controlli nelle vie dello shopping”.

Lo ha annunciato il presidente di Confesercenti Milano Andrea Painini che, dopo un avvio promettente nel primo giorno di zona gialla, teme il rischio di nuove ‘strette’ sui locali, mentre le attività, in particolare della ristorazione, sono tornate da oggi a vedere i primi clienti. Painini auspica anche: “Il regolamento a semafori che prevede le zone rosse, arancioni e gialle non venga più usato a favore di protocolli sanitari importanti. La vigilanza servirà per regolamentare il deflusso dei pedoni. Non dobbiamo rimetterci noi a causa di questioni che non ci competono” ha concluso dopo le immagini circolate ieri su alcune situazione di assembramento in città. (MiaNews)