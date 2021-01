zona-gialla,-painini-(confesercenti):-speranza-per-imprese-lombarde.

“Essere in zona gialla significa sperare in un lento ritorno alla normalità per migliaia di attività lombarde della filiera della ristorazione. Siamo soddisfatti: la Lombardia l’ha meritato.”

Così Andrea Painini, presidente provinciale di Confesercenti, commenta il passaggio della regione in zona gialla dopo l’ultimo monitoraggio settimanale: “Tornare a lavorare in sicurezza è l’unico modo per risollevare le sorti delle imprese e delle loro famiglie, con la consapevolezza di non abbassare mai la guardia sulla vigilanza sanitaria. Ora più che mai c’è bisogno della collaborazione di tutti per andare verso la zona bianca”, conclude Painini. (MiaNews)