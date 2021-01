valanga-travolge-scialpinisti-verso-la-gardetta:-ricostruita-la-dinamica-dell’incidente

Ricostruito l’incidente avvenuto questa mattina al Colle della Gardetta (Valle Maira), dove una valanga ha travolto due scialpinisti intorno a quota 2250 m., lungo la strada fra la Gardetta e la frazione di Prato Ciorliero.

Lo scialpinista travolto era con un compagno che non è stato coinvolto dal distacco e che ha subito iniziato le operazioni di autosoccorso con pala, sonda e Artva. All’arrivo dell’eliambulanza 118, sul punto dell’incidente erano presenti oltre 10 persone che stavano collaborando a scavare nella neve per raggiungere il sepolto che si trovava sotto circa 150 cm di neve e la cui testa non era ancora stata disseppellita.

Il tecnico di elisoccorso e l’unità cinofila del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese hanno collaborato con l’equipe sanitaria 118 nell’estricazione dell’uomo che si trovava in stato di arresto cardiaco. In seguito è stato rianimato, stabilizzato e caricato a bordo dell’elicottero per l’ospedalizzazione. La valanga aveva un fronte di circa 70 metri ed era scesa a valle per circa 250 metri.

A intervento concluso l’unità cinofila del Soccorso Alpino è rimasta sulla valanga e ha collaborato con i Vigili del Fuoco per la bonifica dello scenario, verificando che non vi erano altre persone coinvolte. Hanno collaborato nell’intervento anche il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza e i Carabinieri.