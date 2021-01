Un orologio per immergersi nelle profondità del mare

Il ticchettio, nella profondità del mare, è quello del cuore. Sempre più lento, sempre più evanescente. Negli abissi, le forme mutano. Chi pratica l’apnea sa che in ma- re ci si tuffa per guardarsi dentro, non intorno. Umberto Pelizzari, l’uomo di tutti i record in ognuna delle tre discipline (assetto costante, variabile e variabile no limits), indossa un orologio per «rimanere associato al mondo». Ma quello che lo tiene in vita, oltre al computer subacqueo, è, come dice, l’anima. Nuovo testimonial Oris, lo è anche per l’Aquis Date, l’unico modello che al momento monta il Calibre 400, movimento automatico antimagnetico. Il suo Dna marino è sottolineato dal quadrante blu sfumato, dal grande data- rio e dalla lunetta girevole unidirezionale con inserto in ceramica antigraffio per cronometrare in sicurezza le immersioni.

Foto di Fabio Ferioli scattata nella piscina Y 40.