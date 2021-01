secondo-intervento-del-soccorso-alpino-in-val-maira:-scialpinista-infortunato-ad-una-gamba

Mentre Soccorso Alpino e 118 sono impegnati nei pressi della Rocca Blancia, nel Vallone di Stroppia per il distaccamento di una valanga che ha coinvolto un gruppo di scialpinisti, i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese stanno intervenendo sempre in Val Maria e sempre sul territorio di Acceglio per una seconda operazione.

Non lontano dalla valanga, un altro scialpinista si è procurato una sospetta frattura alla gamba. Sta intervenendo l’eliambulanza di base ad Alessandria, con squadre a terra a supporto.