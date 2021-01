Spread the love











Non si placano le polemiche sulla nuova edizione del festival di Sanremo 2021 che dovrebbe andare in onda dal 2 marzo: le parole del CTS Fino a ieri sembrava che, nonostante le tante polemiche, il Festival di Sanremo 2021 sarebbe comunque andato in onda dal 2 Marzo al 6 marzo 20251. Dopo quanto accaduto negli […]

L’articolo Sanremo 2021 cancellato? Il no dal Comitato Tecnico Scientifico proviene da Leggilo.org.

Mi piace: Mi piace Caricamento...