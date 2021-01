Romina Power rivela sua madre: La somiglianza fa impressione – FOTO

Spread the love

L’ex moglie del cantante pugliese Al Bano, Romina Power, mostra ai suoi fans la prima foto in assoluto della sua vita

R. Power (Instagram)

Romina Power è una cantante e attrice statunitense naturalizzata italiana. Nata a Los Angeles, si è trasferita a nove anni insieme alla sua famiglia in Italia. Il suo nome lo deve al padre, il quale era innamorato della città eterna.

Da adolescente si sposta ancora, questa volta in Inghilterra, dove inizia la sua carriera cinematografica. Nel 1967 incontra Albano Carrisi e tre anni più tardi i due si sposano.

Nel 1969 fa il suo esordio come cantante insieme al suo compagno di vita, il quale è autore dei testi delle canzoni. Oltre a svariati brani di successo, la coppia da alla luce anche 4 figli.

Il loro rapporto inizia ad incrinarsi dopo la tragedia che hanno vissuto. Stiamo parlando della scomparsa della loro piccola Ylenia, della quale dal 1994 non si hanno avute più notizie. Questo evento porterà così alla separazione tra i celebri cantanti.

Dopo anni di lontananza, nel 2013 hanno calcato nuovamente il palcoscenico insieme, permettendo ai loro innumerevoli fans di ascoltare alcuni brani che hanno fatto la storia della musica italiana.

La prima foto di Romina Power

L’anno scorso, durante il Festival di Sanremo, Al Bano e Romina si sono esibiti nel teatro dell’Ariston e, per l’occasione, hanno presentato il loro nuovo singolo “Raccogli l’attimo”, scritto dal paroliere Cristiano Malgioglio.

Il successo ottenuto nel corso della carriera della cantante italo statunitense, ha favorito lo sviluppo della sua popolarità nella nostra penisola. Un riscontro di ciò lo abbiamo anche sui social network. La sua pagina Instagram infatti, conta più di 200 mila followers.

Qui la Power condivide spesso delle pubblicazioni riguardanti la sua sfera personale. In un recentissimo post, vediamo una fotografia in bianco e nero. Non sappiamo la data esatta, ma i protagonisti sono i genitori dell’ex moglie di Al Bano.

Nello scatto, la donna è incinta proprio di Romina stessa, come ci fa sapere quest’ultima nella descrizione accanto alla foto. Inoltre, l’artista ci fa notare una certa somiglianza che ha sua madre con la nipote, Romina Carrisi-Power.

La cantante naturalizzata italiana, attraverso questa foto, ha probabilmente voluto sottolineare la nostalgia che ha verso la sua defunta madre, a dimostrazione della stima provata nei suoi confronti e del grande rapporto che c’era tra loro.