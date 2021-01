La pasta con crema di spinaci è un piatto velocissimo da preparare e molto saporito: i funghi, saltati in padella con i pomodori secchi, bilanciano benissimo il sapore dolce degli spinaci freschi, dando carattere al sugo.

Inoltre è una ricetta sana e nutriente, i pomodori secchi sono ricchi di vitamina C e licopene, i funghi sono un’ottima fonte di minerali, in particolare fosforo, potassio, selenio e magnesio e infine gli spinaci contengono vitamine oltre a sali minerali come fosforo, rame e calcio.

Noi abbiamo usato gli spinaci freschi ma se volete potete usare quelli surgelati in busta e ripassarli in padella prima di frullarli, così come i funghi secchi sono sostituibili con quelli freschi.

Per quanto riguarda i pomodori secchi, abbiamo usat quelli tritati siculi, i ” capuliatu”, ma va benissimo se tagliate finemente i pomodori secchi al coltello.

Durata

Tempo di preparazione: 30 minuti

Tempo di cottura: 20 minuti

Tempo totale: 50 minuti

Dosi per

4 Persone

Ingredienti

400 g Pasta spaghetti

400 g Spinaci freschi

1 spicchio Aglio

Olio Di Oliva q.b.

60 g Funghi secchi

80 g Pomodori secchi

Preparazione

Per preparare la ricetta della pasta con crema di spinaci, lavate bene gli spinaci sotto l’acqua corrente per eliminare eventuali residui di terra.

Asciugateli con un canovaccio e fateli cuocere a vapore per 15 minuti. Lessate la pasta.

Frullate gli spinaci con un frullatore o un minipimer in modo da ottenere una crema liscia, aiutatevi aggiungendo un po’ d’acqua di cottura della pasta, aggiustate la crema con un pizzico di sale.

Mettete a bagno per 5 minuti in acqua fredda i funghi secchi. Tritate finemente i pomodori secchi.

Mettete in una padella un filo d’olio e fate rosolare lo spicchio d’aglio, unite i funghi ben strizzati e i pomodori secchi.

Eliminate l’aglio Saltate in padella gli spaghetti ancora al dente, per qualche minuto, unendo la crema di spinaci e qualche cucchiaio di acqua di cottura della pasta per legare bene il tutto.